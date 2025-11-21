Virgo Fidelis 2025 a Ragusa: cerimonia religiosa e tributo ai caduti dell’Arma

Oggi, 21 novembre, Ragusa ha reso omaggio alla Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una solenne Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale San Giovanni Battista. L’evento, su invito del Comandante Provinciale Col. Carmine Rosciano, ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari della provincia e del Vescovo di Ragusa S.E. Mons. Giuseppe La Placa, che ha officiato la funzione.

La ricorrenza della Virgo Fidelis coincide con l’84° anniversario della Battaglia di Culqualber e con la Giornata dell’Orfano, momenti significativi che celebrano l’eroismo e la dedizione dei Carabinieri italiani.

Nel 1949 Papa Pio XII proclamò la Vergine Maria Patrona dell’Arma, ispirandosi al motto “Nei Secoli Fedele”. La battaglia di Culqualber, combattuta in Africa Orientale dal 1° Battaglione Carabinieri Reali, è simbolo del coraggio e del sacrificio estremo dei militari italiani: il battaglione, pur in inferiorità numerica, resistette per mesi contro forze avversarie preponderanti, meritando la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’Arma.

Durante la cerimonia odierna, alla presenza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, è stata letta la “Preghiera del Carabiniere” e il Col. Rosciano ha rievocato i fatti eroici di Culqualber, sottolineando il valore e la dedizione dei militari.

In questa occasione, l’Arma ha ricordato anche la Giornata dell’Orfano, gestita dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), che assiste oggi circa 1.150 orfani offrendo sostegno economico e educativo fino al termine degli studi, e assistenza a vita per orfani disabili. L’Opera si finanzia grazie ai contributi volontari dei Carabinieri di ogni grado.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata