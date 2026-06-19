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A Modica parte “Estate Senza Barriere”: servizio gratuito per disabili tra eventi e inclusione sociale
19 Giu 2026 09:45
Un’estate all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità. Dal 1° luglio al 31 agosto la Misericordia di Modica avvia il progetto “Estate Senza Barriere – Il tuo tempo libero senza limiti. Anche in vacanza!”, un servizio gratuito di accompagnamento dedicato alle persone con disabilità motoria o cognitiva.
L’iniziativa è rivolta sia ai residenti sia ai turisti che soggiornano nel territorio modicano e ha l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di vivere pienamente il periodo estivo, senza ostacoli negli spostamenti.
Grazie ai mezzi attrezzati della Misericordia e al supporto costante dei volontari, gli utenti potranno partecipare in sicurezza a concerti, spettacoli, eventi culturali e attività ricreative organizzate sul territorio. Un servizio pensato per abbattere le barriere non solo fisiche, ma anche sociali, favorendo la partecipazione attiva alla vita della comunità.
Il servizio sarà operativo tre volte a settimana, nei giorni di sabato, domenica e in un giorno infrasettimanale, così da coprire le principali iniziative estive e garantire una presenza costante.
“Estate Senza Barriere” nasce con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha riconosciuto il valore sociale del progetto e ne ha finanziato la realizzazione, sottolineando l’importanza di politiche concrete per l’inclusione.
La Misericordia di Modica invita cittadini, famiglie e operatori del settore a diffondere l’iniziativa, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari e rendere l’estate un’esperienza davvero accessibile a tutti.
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