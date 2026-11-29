Ragusa, piazza San Giovanni: il loggiato della Cattedrale si apre alle associazioni

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Una piazza da vivere, non soltanto da attraversare. Un luogo in cui incontrarsi, partecipare alla presentazione di un libro, assistere a un evento culturale o semplicemente trascorrere qualche ora nel cuore della città. Prende progressivamente forma il progetto di riqualificazione di piazza San Giovanni e delle aree circostanti, nel centro storico di Ragusa.

L’ultimo intervento riguarda il Centro pastorale della Cattedrale di San Giovanni Battista, dove sono stati recuperati e rinnovati gli infissi del loggiato che si affaccia sulla piazza. Ma la novità più interessante riguarda la possibilità di utilizzare questi ambienti anche per iniziative sociali e culturali, grazie a un protocollo d’intesa tra il Comune di Ragusa e la parrocchia della Cattedrale.

A darne notizia è l’assessore comunale ai Centri storici Giovanni Gurrieri, che ha annunciato la conclusione dell’intervento attraverso i propri canali social, confermando anche la prosecuzione dei lavori su Palazzo INA.

Nuovi spazi per associazioni, incontri e presentazioni di libri

Il recupero degli infissi, annunciato lo scorso agosto, ha riguardato il prospetto al piano terra della struttura, con materiali e finiture scelti per armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche dell’edificio religioso e con il contesto monumentale della piazza.

All’intervento estetico si accompagna però una nuova funzione degli ambienti. Associazioni e realtà culturali del territorio potranno richiedere l’utilizzo degli spazi del Centro pastorale per organizzare incontri, presentazioni di libri, attività culturali e occasioni di aggregazione.

Le richieste dovranno essere indirizzate all’Amministrazione comunale, scrivendo all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ragusa.it. Sarà poi il Comune, insieme alla Cattedrale, a concordare il calendario delle iniziative.

«Vogliamo che questi luoghi non siano soltanto belli da vedere, ma soprattutto spazi da vivere e condividere», sottolinea Gurrieri.

La collaborazione con la parrocchia introduce un elemento significativo nel percorso di rivitalizzazione del centro storico: la possibilità di ampliare gli spazi a disposizione della comunità anche attraverso il coinvolgimento di soggetti proprietari di immobili che non appartengono al patrimonio comunale.

Palazzo INA, un investimento iniziale da 250 mila euro

Sull’altro lato della piazza prosegue la riqualificazione di Palazzo INA, uno degli edifici che maggiormente caratterizzano, e da decenni fanno discutere, il volto architettonico del centro storico di Ragusa.

Il primo intervento, del valore complessivo di 250 mila euro, è stato finanziato con 150 mila euro della Regione Siciliana, attraverso un emendamento della deputata regionale Stefania Campo, e con ulteriori 100 mila euro di risorse comunali.

Come avevamo raccontato nel novembre dello scorso anno, il progetto di riqualificazione di Palazzo INA, curato dall’architetto Gaetano Manganello, è partito dal piano terra dell’edificio, con l’obiettivo di creare una maggiore continuità architettonica tra piazza San Giovanni e piazzetta Monsignor Tidona.

È stata realizzata una nuova pavimentazione in pietra calcarea, in continuità con quella della piazza, mentre per i rivestimenti è stata utilizzata anche la pietra pece, uno dei materiali più rappresentativi della tradizione architettonica ragusana.

Il percorso prevede inoltre interventi sui soffitti del porticato, nuovi corpi illuminanti, l’inserimento di elementi di verde e la riqualificazione del prospetto al piano terra.

Resta aperta la questione della trasformazione complessiva del palazzo, sia sotto il profilo architettonico sia per quanto riguarda le sue funzioni future. La stessa Stefania Campo, intervenendo lo scorso agosto, aveva auspicato un progetto più ambizioso, capace di trasformare Palazzo INA in un punto di riferimento per la vita sociale, culturale e commerciale del centro storico.

Da piazza San Giovanni al giardino di piazzetta Tidona

A pochi metri dalla Cattedrale, un altro cambiamento è già visibile. Lo scorso 29 agosto, in occasione della festa del patrono, è stato restituito alla città il giardino mediterraneo di piazzetta Monsignor Tidona.

Essenze aromatiche, piante officinali e alberi tipici della macchia mediterranea hanno trasformato quello che per anni è stato prevalentemente un luogo di passaggio in uno spazio nel quale fermarsi, incontrarsi e organizzare attività all’aperto.

L’idea è quella di creare un unico percorso urbano che metta in relazione piazza San Giovanni, il porticato di Palazzo INA, piazzetta Monsignor Tidona e la zona della Prefettura.

Spazi vicinissimi tra loro che possono assumere funzioni complementari, ospitando iniziative culturali, attività commerciali e occasioni di socialità.

La strategia per il centro storico: recuperare gli immobili e riportare le persone

Gli interventi si inseriscono nel più ampio Masterplan per la rigenerazione urbana, sociale e culturale del centro storico di Ragusa, elaborato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’ANCSA, l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici.

Una strategia che parte dalla consapevolezza che il recupero architettonico, da solo, non è sufficiente a invertire la tendenza allo spopolamento dei quartieri storici.

Per questo, parallelamente agli interventi sugli spazi pubblici, il Comune ha destinato 900 mila euro al recupero delle abitazioni private, con contributi a fondo perduto fino a 60 mila euro per immobile. Il termine per partecipare al bando per tornare ad abitare nel centro storico è stato prorogato al 30 gennaio 2027.

Sul fronte commerciale è stato invece riproposto il bando «Sto a Ragusa», con contributi fino a 8 mila euro per chi apre un’attività nel centro storico, mentre è in corso il confronto pubblico sulla variante al Piano particolareggiato del centro storico.

Tra gli altri progetti figurano la riqualificazione di via Monelli, il percorso per il recupero di Palazzo delle Poste e la realizzazione di un nuovo spazio culturale e teatrale all’aperto nell’area dei Giardini Iblei.

Proprio nei giorni scorsi Gurrieri ha avuto modo di illustrare l’esperienza ragusana agli Stati Generali dei Centri Storici di Bologna, portando all’attenzione del confronto nazionale la necessità di riconoscere ai Comuni maggiori strumenti per intervenire sul commercio, sulla sicurezza, sulla residenzialità e sul recupero degli immobili.

La sfida è riportare la quotidianità nel cuore di Ragusa

Il recupero del loggiato della Cattedrale, la disponibilità degli spazi pastorali per le associazioni, il nuovo giardino di piazzetta Tidona e i lavori su Palazzo INA stanno modificando gradualmente l’aspetto e le possibilità di utilizzo dell’area attorno a piazza San Giovanni.

Restano naturalmente aperte le grandi questioni del centro storico ragusano: gli immobili disabitati, le saracinesche abbassate, la sicurezza, l’accessibilità e la necessità di garantire servizi adeguati a chi sceglie di vivere in questi quartieri.

La riuscita del progetto si misurerà dunque non soltanto attraverso la qualità degli interventi architettonici, ma soprattutto attraverso la capacità di generare nuove attività e presenze quotidiane.

Una piazza recupera davvero la propria centralità quando le persone tornano ad avere più di un motivo per frequentarla. Non soltanto durante le feste o le grandi manifestazioni, ma anche in un qualsiasi giorno dell’anno.

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