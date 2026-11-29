Pozzallo, le donne del Pettirosso in mare su Vitae, barca tolta ai traffici illegali

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Domenica 29 novembre, a Pozzallo, le donne seguite dal centro antiviolenza Il Pettirosso di Ragusa sono uscite in mare insieme alle operatrici che le affiancano. Ad accoglierle a bordo è stata la Lega Navale Italiana con una barca che ha cambiato storia. Si chiama Vitae e, dopo la confisca ai traffici illegali, è tornata a navigare per attività sportive, educative e sociali.

La veleggiata, preceduta da un incontro nella sede della Lega Navale, ha chiuso il programma di «Cima Rossa» che quest’anno ha unito Pozzallo e Marina di Ragusa. La campagna nazionale prende il nome da un oggetto familiare a chi va per mare. La cima serve a tenere una barca all’ormeggio. Sceglierla rossa e mostrarla a bordo è il gesto con cui i velisti prendono posizione contro la violenza sulle donne.

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A Marina di Ragusa la delegazione locale aveva invitato armatori, circoli nautici e appassionati a uscire in mare sabato 28 novembre. Il programma proseguiva a terra con un incontro aperto a tutti con Federica Abate, responsabile del Pettirosso, per far conoscere un aiuto che riguarda anche i figli delle donne che subiscono violenza. Al centro trovano gratuitamente ascolto, accoglienza e sostegno.

«Con Cima Rossa vogliamo ribadire che contrastare la violenza sulle donne è un dovere dell’intera comunità», ha dichiarato Salvatore Fatuzzo, presidente della sezione di Pozzallo.

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