Il Comune di Santa Croce Camerina organizza un corso gratuito di primo soccorso e uso del defibrillatore: ogni società sportiva potrà formare un proprio componente.
Santa Croce Camerina, corso gratuito di primo soccorso per le società sportive
29 Nov 2026 21:10
Durante una partita l’attenzione è tutta su chi gioca. Se qualcuno si sente male, però, conta anche chi gli sta accanto. Può essere un allenatore, un dirigente, un compagno di squadra. È a queste persone che guarda il Comune di Santa Croce Camerina con un corso gratuito di primo soccorso e di abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico.
L’idea è che ogni società sportiva del paese possa contare, tra le persone che già frequentano il campo o la palestra, su qualcuno preparato a intervenire in attesa dei soccorsi. Ciascuna associazione potrà mandare al corso un proprio componente. Quello che imparerà potrà servire a un atleta durante un allenamento, ma anche a un genitore o a uno spettatore che si trovi lì ad assistere.
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Le lezioni si terranno nella biblioteca comunale di via Gozzi. L’obiettivo si misura poi fuori dall’aula, nei luoghi in cui a Santa Croce ci si ritrova ogni giorno per fare sport.
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