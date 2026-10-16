“La sicurezza ci sta a cuore”: nel Ragusano Poste Italiane installa i defibrillatori

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Tra le sette province coinvolte, anche il Ragusano ha beneficiato della installazione dei defibrillatori messi a disposizione da Poste Italiane. In una prima fase ne sono stati installati undici, tra sedi, uffici postali, centri logistici e uffici di staff. Si tratta di strumenti di ultima generazione, defibrillatori semiautomatici esterni con controllo remoto. Sette le province già coinvolte sull’Isola: Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Agrigento

Il progetto rientra nell’iniziativa “La Sicurezza ci sta a Cuore” e si inserisce in una più ampia strategia nazionale che prevede l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutta Italia. Un investimento che ha molteplici obiettivi: la diffusione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro; il potenziamento delle procedure di primo soccorso e una tutela ancora maggiore per le persone che lavorano negli stabilimenti aziendali. I defibrillatori, collocati in aree altamente visibili e facilmente accessibili degli edifici aziendali sono monitorati da remoto per verificarne la piena funzionalità. In Sicilia: tutti i defibrillatori installati saranno registrati presso le Centrali Operative del 118, andando così a potenziare la rete regionale dei dispositivi salvavita.

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