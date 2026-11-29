Chiaramonte Gulfi, telecamere ai semafori: più incidenti a Roccazzo e Sperlinga

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Per chi riparte al verde, il pericolo arriva di lato: è l’auto che entra nell’incrocio quando dall’altra parte è già rosso. A Chiaramonte Gulfi la Polizia locale segnala che i semafori vengono ignorati spesso. Il problema della sicurezza si fa sentire soprattutto a Roccazzo e Sperlinga, due frazioni dove il traffico è più intenso e dove, nell’ultimo periodo, gli incidenti sono aumentati.

Per scoraggiare chi passa col rosso, il Comune punta su rilevatori fissi ai semafori. Con gli agenti oggi in servizio è difficile presidiare a lungo un incrocio. Una volta installati, gli apparecchi potranno invece registrare i passaggi anche di notte, quando chi guida trova la strada libera e nessuna pattuglia in vista.

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Prima della multa, la verifica di un agente

Che cosa succederà a chi verrà ripreso? Prima di una multa, un agente dovrà esaminare le immagini e verificare che il conducente abbia attraversato l’incrocio con il rosso. Solo dopo questa verifica la Polizia locale potrà emettere il verbale.

Resta da decidere a quali semafori cominciare. Roccazzo e Sperlinga sono le due frazioni citate per l’aumento degli incidenti. Per scegliere i singoli incroci conteranno sia il traffico sia quello che è già successo su quel tratto di strada. I controlli sono ancora in preparazione e il Comune deve fissare la data di avvio.

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