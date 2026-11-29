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Ragusa Ibla, pattinaggio in una chiesa e mongolfiera: torna la Magia del Natale
29 Nov 2026 21:10
Pattinare sul ghiaccio vero all’interno di un’antica chiesa barocca o ammirare dall’alto i tetti, le cupole e i vicoli di Ragusa Ibla a bordo di una mongolfiera. Sono due delle esperienze più particolari di «Ibla Magia del Natale», la manifestazione promossa dal Centro commerciale naturale Antica Ibla, che dal 5 dicembre al 10 gennaio trasformerà il quartiere storico in un villaggio natalizio diffuso.
Alle attrazioni già annunciate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale si aggiunge un programma di appuntamenti che coinvolgerà piazze, monumenti e attività commerciali, con mercatini, concerti, presepi, visite guidate e spettacoli itineranti.
Una pista di ghiaccio dentro San Vincenzo Ferreri
La novità più curiosa è certamente la pista di pattinaggio su ghiaccio vero all’interno dell’auditorium San Vincenzo Ferreri. L’antica chiesa sconsacrata, alle porte dei Giardini Iblei, ospiterà un paesaggio invernale decisamente insolito per una città del Sud della Sicilia.
Secondo gli organizzatori, si tratterebbe della prima esperienza di questo genere in Italia all’interno di una chiesa sconsacrata.
L’idea nasce dalla vicepresidente del CCN Antica Ibla, Loredana Gurrieri.
«Non volevamo semplicemente aggiungere un’attrazione, ma dare vita a un’esperienza capace di valorizzare un luogo straordinario attraverso una nuova chiave di lettura».
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La mongolfiera, la giostra dei cavalli e la casa di Babbo Natale
Particolare attesa anche per la mongolfiera, che permetterà ai visitatori di osservare il quartiere barocco da una prospettiva inconsueta.
Tornerà inoltre la tradizionale giostra dei cavalli, mentre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, il Grinch e, nel periodo dell’Epifania, la Befana.
Ai Giardini Iblei troveranno spazio i mercatini natalizi, con produzioni artigianali, specialità gastronomiche e prodotti del territorio.
«Quest’anno il villaggio di Natale sarà tutta Ibla», sottolinea il presidente del CCN Antica Ibla, Daniele La Rosa.
Il Natale come occasione di sviluppo turistico
Dietro l’organizzazione della manifestazione c’è anche una strategia che guarda oltre il periodo delle festività: rendere Ragusa Ibla una destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno, coinvolgendo le attività economiche e contrastando la stagionalità dei flussi turistici.
«La crescita turistica di Ibla passa dalla capacità di fare rete, investire in nuove idee e lavorare insieme con una visione condivisa», osserva La Rosa.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Natale ragusano, che quest’anno coinvolgerà anche la Vallata Santa Domenica, il centro storico superiore e Marina di Ragusa.
Tutti gli appuntamenti delle festività sono consultabili nella guida di RagusaOggi al Natale 2026 in provincia di Ragusa, mentre il calendario delle iniziative di Ibla è disponibile sul sito ufficiale del CCN Antica Ibla.
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