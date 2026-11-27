Ragusa Ibla, domenica il via al novenario dell’Immacolata con la fiaccolata

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Le fiaccole che scendono tra le stradine di Ibla segnano, come ogni anno, l’inizio del cammino verso l’8 dicembre. Domenica 29 novembre, prima domenica di Avvento, prende il via a Ragusa il novenario della Festa dell’Immacolata, che ha il suo cuore nella chiesa di San Francesco all’Immacolata. Il programma è stato diffuso dal Comitato festeggiamenti.

Domenica 29: la messa a San Giorgio e la processione Aux Flambeaux

Si comincia alle 11 con la messa nella chiesa Madre di San Giorgio. Alle 17 parte la processione «Aux Flambeaux», la fiaccolata che accompagna i fedeli fino a San Francesco all’Immacolata. Seguiranno le litanie cantate e il canto dello stellario, una delle espressioni più tipiche della devozione popolare iblea, e alle 18 la messa presieduta da don Gianni Mezzasalma, rettore del Seminario vescovile di Ragusa.

Leggi anche: Cosa fare nel weekend in provincia di Ragusa (27-29 novembre)

Lunedì 30, festa di Sant’Andrea

Il giorno dopo, lunedì 30 novembre, festa di Sant’Andrea apostolo, dalle 17 il rosario, le litanie e lo stellario; alle 18 la messa presieduta da don Corrado Garozzo e animata dalle parrocchie Angelo Custode e Santissimo Salvatore. Il novenario proseguirà poi fino alle celebrazioni dell’8 dicembre.

Quella dell’Immacolata è una devozione antica per la città: la tradizione fa risalire al Settecento l’affidamento di Ragusa alla Vergine. E oltre al momento liturgico, la festa resta un appuntamento capace di riunire nel centro storico patrimonio Unesco famiglie, devoti e visitatori, generazioni diverse attorno agli stessi riti. Le feste religiose del territorio sono state di recente al centro anche di un film su Sicilia e Malta.

Tutte le notizie di Ragusa

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it