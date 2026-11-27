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Ragusa Ibla, domenica il via al novenario dell’Immacolata con la fiaccolata
27 Nov 2026 16:04
Le fiaccole che scendono tra le stradine di Ibla segnano, come ogni anno, l’inizio del cammino verso l’8 dicembre. Domenica 29 novembre, prima domenica di Avvento, prende il via a Ragusa il novenario della Festa dell’Immacolata, che ha il suo cuore nella chiesa di San Francesco all’Immacolata. Il programma è stato diffuso dal Comitato festeggiamenti.
Domenica 29: la messa a San Giorgio e la processione Aux Flambeaux
Si comincia alle 11 con la messa nella chiesa Madre di San Giorgio. Alle 17 parte la processione «Aux Flambeaux», la fiaccolata che accompagna i fedeli fino a San Francesco all’Immacolata. Seguiranno le litanie cantate e il canto dello stellario, una delle espressioni più tipiche della devozione popolare iblea, e alle 18 la messa presieduta da don Gianni Mezzasalma, rettore del Seminario vescovile di Ragusa.
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Lunedì 30, festa di Sant’Andrea
Il giorno dopo, lunedì 30 novembre, festa di Sant’Andrea apostolo, dalle 17 il rosario, le litanie e lo stellario; alle 18 la messa presieduta da don Corrado Garozzo e animata dalle parrocchie Angelo Custode e Santissimo Salvatore. Il novenario proseguirà poi fino alle celebrazioni dell’8 dicembre.
Quella dell’Immacolata è una devozione antica per la città: la tradizione fa risalire al Settecento l’affidamento di Ragusa alla Vergine. E oltre al momento liturgico, la festa resta un appuntamento capace di riunire nel centro storico patrimonio Unesco famiglie, devoti e visitatori, generazioni diverse attorno agli stessi riti. Le feste religiose del territorio sono state di recente al centro anche di un film su Sicilia e Malta.
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