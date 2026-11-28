Pozzallo, torna Made in Seacily: expo e show cooking dal 5 all’8 dicembre

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il ponte dell’Immacolata, a Pozzallo, avrà il profumo del mare e delle botteghe. Dal 5 all’8 dicembre torna «Made in SEAcily – Expo Mare in Festa 2026», quattro giorni di esposizioni, show cooking, spettacoli e incontri dedicati alle produzioni agroalimentari e artigianali del comprensorio ibleo. Lo annuncia l’organizzazione dell’evento, promosso dal Comune di Pozzallo e coordinato da Roberta Buscema.

La manifestazione è cofinanziata dalla Regione Siciliana, attraverso l’assessorato alle Attività produttive, nell’ambito del programma «Sicilia che piace 2026». Riprende il filo delle precedenti edizioni di Made in SEAcily e dell’esperienza di Radici Mediterranee, con un obiettivo dichiarato: tenere insieme economia del mare, cultura e promozione del territorio.

Piazza delle Rimembranze e lo Spazio Meno Assenza

Il cuore dell’expo saranno piazza delle Rimembranze e lo Spazio Cultura «Meno Assenza». Qui troveranno posto gli stand dei produttori e degli artigiani di Pozzallo, di Modica e del resto del Ragusano, affiancati da degustazioni guidate, show cooking, attività per bambini e famiglie e, la sera, musica e intrattenimento.

Leggi anche: A Pozzallo la casa natale di Giorgio La Pira diventa museo

Il 5 dicembre, allo Spazio Meno Assenza, è in programma il convegno sulla Blue Economy, dedicato alle prospettive dell’economia del mare e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere: un tema che a Pozzallo, città di porto, ha un peso concreto. Il progetto «Pozzallo Made in Seacily» era nato proprio così, con lo sguardo rivolto a Malta e ai Paesi vicini.

La mostra «Radici Mediterranee» fino al 13 dicembre

Negli stessi spazi resterà aperta più a lungo, dal 5 al 13 dicembre, la mostra «Radici Mediterranee», con le creazioni degli stilisti Gianfranco Raddino (Ruber Gr), Mary G Sicily – La mia coffa siciliana e Floriana Ventura Couture: un percorso tra moda, tradizione artigianale e creatività contemporanea.

«È un appuntamento strategico per mettere al centro il cuore produttivo della nostra città e dell’intero comprensorio ibleo», dice il sindaco Roberto Ammatuna, che punta ad «attrarre visitatori e famiglie anche nel periodo invernale». Il vicesindaco Raffaele Monte parla di un programma pensato «per coinvolgere ogni fascia di pubblico: dagli operatori economici agli appassionati di enogastronomia, dai giovani alle famiglie».

Per quattro giorni, insomma, il mare non sarà soltanto il paesaggio di Pozzallo, ma la sua vetrina. Le altre notizie della città: l’ex mercato ortofrutticolo diventa polo di alta formazione per i giovani.

💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa

Tutte le notizie di Pozzallo

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it