Vittoria, tetti delle scuole Traina, Pappalardo e Sciascia: lavori alla ditta Siggia

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Le scuole sono tre, l’impresa che dovrà ripararne le coperture è una. Il Comune di Vittoria ha affidato alla ditta vittoriese Siggia Luca i lavori agli istituti Traina, Pappalardo e Sciascia. L’importo dell’affidamento è di 111.045,25 euro, IVA compresa.

Il progetto, finanziato con fondi della Protezione civile, ha un valore complessivo di 120 mila euro. Il Comune aveva invitato cinque operatori. Alla scadenza del 17 novembre erano arrivate due offerte. Siggia ha presentato un ribasso del 5,20 per cento, a fronte del 4,35 per cento offerto dall’altra impresa.

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È questo il passaggio successivo rispetto all’annuncio di ottobre, quando erano stati individuati gli istituti sui quali intervenire. Per chi usa ogni giorno gli edifici, dalla palestra della Traina alla sala di musica della Pappalardo, resta ora da conoscere il calendario. La determina di affidamento non indica da quale plesso comincerà la ditta o per quanto tempo saranno interessati i singoli spazi scolastici.

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