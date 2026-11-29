Vittoria, buco da 23 milioni: il Comune a un passo dal dissesto

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Il dado è tratto. I debiti del comune di Vittoria ammontano a 23 milioni di euro. Il dissesto ora è un rischio reale, quasi una certezza.

Il consiglio comunale si riunirà lunedì 30 novembre, nell’ultimo giorno utile per i riequilibri e le variazioni di bilancio. In aula arriverà il documento per la “salvaguardia per gli equilibri di bilancio”. Esso attesterà che gli “equilibri di bilancio” non ci sono e che i debiti accumulati – e purtroppo nascosti negli anni precedenti – ammontano a 23 milioni di euro. Sono troppi per consentire di risanare un bilancio che, in un anno, è di circa 60 milioni di euro, la maggior parte dei quali destinati all’ordinaria amministrazione. Il disavanzo accertato sarebbe di 23 milioni di euro. A tale risultato sarebbero arrivate le verifiche effettuate dagli uffici sotto la guida del commissario ad acta Francesco Riela e dell’esperto da lui nominato, Giuseppe Sapeinza.

Se il consiglio comunale – com’è prevedibile – approverà questo documento, la conseguenza è solo una: il comune dovrebbe proclamare il dissesto finanziario.

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Per cercare di evitarlo si dovrà approvare l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, noto anche come piano di predissesto. Il documento, predisposto anch’esso sotto la guida di Riela, prevede la possibilità di spalmare i debiti nell’arco di dieci anni, tramite un’oculata programmazione, l’avvio di una stagione di austerity e soprattutto una contrattazione con i creditori del comune. Solo se i creditori accetteranno la procedura il piano potrà essere approvato. Se il consiglio approverà l’avvio della procedura gli uffici avranno 90 giorni di tempo per avviare tutte le verifiche e predisporre il piano, che dovrà poi essere anch’esso approvato dal consiglio comunale e successivamente sottoposto al vaglio della Corte dei conti.

Sarà un fine settimana frenetico e carico di tensioni per i 24 consiglieri comunali che si avviano a concludere il loro mandato con mesi abbastanza difficili. Il consiglio, per la verità, avrebbe già concluso il suo mandato nell’ottobre scorso, insieme al sindaco e alla giunta, come da scadenza naturale dei cinque anni di sindacatura. Ma la decisione del governo regionale che ha deciso la data unica per il rinnovo degli organismi comunali ha determinato uno slittamento fino alla prossima primavera.

E saranno mesi oltremodo difficili.

Il primo scoglio, la prima “linea del Piave” sarà quella della seduta di domani sera alle 19: la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario sono gli unici due punti all’ordine del giorno. Ma sono tosti e portano con sé i tristi presagi di giorni difficili per la città. Se le casse del comune sono vuote e i debiti sono troppo alti, bisognerà tirare i cordoni della borsa. Ridurre le spese e soprattutto alzare le tasse. Gli anni che verranno saranno molto duri per la città e per coloro che saranno chiamati a governarla.

Al quasi dissesto si giunge dopo tre anni dalle prime segnalazioni in consiglio comunale, partite dal gruppo di Fratelli d’Italia. Il 25 ottobre 2024 e il 26 gennaio 2025, Monia Cannata e gli altri consiglieri del gruppo inviarono due esposti all’Assessorato regionale Enti locali, alla Procura presso la Corte dei Conti e alla Procura della repubblica, oltre che agli organi comunali. Ma non è mai arrivato nessun riscontro. Fino alle ultime drammatoche settimane che porteranno aiprimi, inevitabili, provvedimenti.

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