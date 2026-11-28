Ragusa, il cinema Madison riapre oggi dopo sette mesi: via libera della commissione

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Ci sono voluti poco più di sette mesi, tra ordinanze, ricorsi, polemiche, annunci di chiusura definitiva e tentativi di riapertura. Ma alla fine anche l’Odissea del Madison è arrivata al suo ultimo capitolo. E, quasi per uno scherzo del destino, tra i film in programmazione nel giorno della riapertura c’è proprio «L’Odissea» di Christopher Nolan.

Da oggi, sabato 28 novembre, il multisala di contrada Cimillà a Ragusa torna ad accogliere il pubblico. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi ieri e nuovamente questa mattina, ha espresso parere favorevole alla riapertura.

«Ripartiamo con le ultime uscite e con film che in questi mesi molti di voi non hanno potuto vedere qui», scrive la società che gestisce il Madison, annunciando anche un buono sconto per un successivo ingresso destinato agli spettatori dei primi giorni di apertura.

La proprietà ha voluto ribadire la propria posizione anche sulla questione della sicurezza, al centro del lungo confronto con l’amministrazione comunale.

«Ci teniamo a sottolineare che il Madison era, è e sarà sempre un luogo sicuro, accogliente e rispettoso di ogni norma. Lo diciamo con serenità a chi ci conosce da anni e a chi entrerà per la prima volta».

Cassì: «I ragusani possono tornare ad avere più scelta»

A confermare il via libera definitivo è stato questa mattina anche il sindaco Peppe Cassì.

«La Commissione pubblico spettacolo, appositamente riunita ieri e riaggiornata stamani, ha verificato il rispetto degli obblighi normativi, dando parere favorevole alla riapertura del Cinema Madison».

Il primo cittadino ha ringraziato le istituzioni e i tecnici che compongono la Commissione, sottolineando come, consapevoli dell’importanza del cinema per la città, abbiano fornito supporto alla proprietà affinché venissero superate le criticità nel rispetto delle normative.

Resta ancora da completare l’iter autorizzativo relativo ai locali di ingresso. Per questo motivo, almeno nei primi giorni, la biglietteria sarà sistemata all’esterno della struttura, in un apposito container. La società conta di riaprire il foyer entro una decina di giorni.

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Sette mesi sulle montagne russe, tra speranze e delusioni

La riapertura mette fine a una vicenda iniziata il 18 aprile scorso con l’ordinanza di sospensione dell’attività, a seguito delle criticità rilevate in materia di sicurezza.

Da allora si sono susseguiti mesi di confronti e polemiche tra il Comune di Ragusa e la proprietà del multisala, ricorsi amministrativi, atti vandalici ai danni della struttura e diversi tentativi di riapertura.

La società era arrivata persino ad annunciare la volontà di cessare definitivamente l’attività. Si era anche ipotizzata la possibilità di realizzare un nuovo multisala a Modica, mentre a Ragusa era comparso il cartello «Vendesi».

Lo stesso sindaco Cassì, intervistato da RagusaOggi lo scorso agosto, aveva ribadito di non essere il nemico del cinema, assicurando che la riapertura sarebbe stata possibile una volta completati gli adempimenti richiesti.

La svolta era arrivata giovedì scorso, quando la proprietà aveva annunciato ufficialmente la volontà di riaprire.

«Ragusa, per noi, è stata una scelta e una sfida. E le scelte e le sfide si difendono anche quando tutto sembra volgere al peggio», aveva dichiarato il proprietario Manuele Ilari.

Dal grande schermo a un possibile festival del cinema del Mediterraneo

La proprietà guarda adesso anche oltre la semplice ripresa dell’attività cinematografica. Tra i progetti annunciati da Ilari figurano iniziative di inclusione sociale, proiezioni dedicate ai neogenitori e ai bambini neurodivergenti, oltre all’idea di un Festival del cinema del Mediterraneo che possa coinvolgere le città iblee, attirando produttori, registi e professionisti del settore cinematografico.

Intanto si riparte dai film. Oltre a «L’Odissea» di Christopher Nolan, la società annuncia «Naza», il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor premiato a Venezia, e «Heart of the Beast», con Brad Pitt.

La lunga Odissea del Madison, almeno quella fuori dallo schermo, sembra dunque conclusa. Dopo sette mesi trascorsi a discutere di ordinanze, autorizzazioni e ricorsi, i ragusani potranno finalmente tornare a discutere di quale film andare a vedere.

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