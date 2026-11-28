Secondo alcuni dei migranti sbarcati a Pozzallo lo scorso 12 novembre, sarebbero stati al timone della piccola imbarcazione partita dalla Libia con 37 persone a bordo. Per due cittadini egiziani è scattato il fermo; l’ipotesi accusatoria è il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.
Il fermo comunicato dalla Questura è il risultato del lavoro della Squadra Mobile insieme ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo. Le indagini sono partite subito dopo l’arrivo nel porto di Pozzallo dei 37 migranti, soccorsi in mare da un pattugliatore della Guardia di Finanza di Messina.
Gli investigatori hanno ascoltato alcuni dei migranti e hanno svolto le attività di individuazione fotografica. Da qui gli elementi raccolti nei confronti dei due egiziani, ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione utilizzata per la traversata dalle coste libiche verso l’Italia.
Era stata la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 a portare a Pozzallo i 37 migranti che erano stati messi in salvo a circa 60 miglia a sud del porto ibleo; 29 uomini e 8 minori, tutti maschi. Sarebbero partiti da Bengasi qualche giorno prima del salvataggio. I due cittadini egiziani sono stati trasferiti in carcere a Ragusa e il fermo è stato convalidato
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.