Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Migranti, sbarco a Pozzallo: 51 persone salvate da Guardia costiera
19 Nov 2026 18:07
Cinquantuno persone sono state messe in salvo la scorsa notte dalla Guardia costiera. La motovedetta era partita nel pomeriggio da Pozzallo, alla ricerca di un barchino in forte pericolo. Il mare forza 6 e le onde di quattro metri hanno portato i militari ad una corsa contro il tempo. Individuato il barchino, che era partito quattro giorni fa dalla costa libica, il personale della motovedetta Cp 325 arrivato a circa 120 miglia a sud est di Pozzallo, ha trasbordato i 51 migranti per fare rotta verso Pozzallo. L’arrivo stamattina nel porto ibleo. Cinquantuno le persone messe in salvo: 43 uomini e 8 minori, nessuna donna a bordo. Le nazionalità di provenienza sarebbero Bangladesh, Pakistan e Egitto. Dopo i controlli medici, tutti sono stati portati all’hot spot di Pozzallo, inzuppati, indeboliti e assetati; in molti con traumi ed escoriazioni, ed un adulto con una sospetta frattura ad una mano.
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