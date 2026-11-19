Cavalli denutriti, in campo i carabinieri di Ragusa Ibla: denunciata 28enne

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Due animali sequestrati. Denunciata una 28enne per l’ipotesi di maltrattamento. Le condizioni dei cavalli sono risultate talmente compromesse da impedirne il trasferimento.

Due cavalli in grave stato di deperimento sono stati trovati all’interno di un fondo rurale a Vizzini, nel Catanese, durante un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione insieme ai militari della Stazione di Ragusa Ibla.

L’intervento è avvenuto in contrada Guzza. Le condizioni degli animali sono apparse subito particolarmente critiche e sul posto sono stati chiamati i veterinari dell’Asp di Catania, che hanno effettuato gli accertamenti sanitari e confermato il grave stato di salute dei due equidi.

Nel corso delle verifiche i cavalli sono stati anche microchippati e registrati nella Banca dati nazionale, in modo da garantirne l’identificazione e la tracciabilità.

Al termine degli accertamenti una 28enne di Vizzini, indicata come responsabile della custodia degli animali, è stata denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Le responsabilità dovranno naturalmente essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

I carabinieri hanno inoltre disposto il sequestro preventivo dei due cavalli.

Le loro condizioni cliniche, però, sono risultate talmente compromesse da non consentire il trasferimento in sicurezza. Per questo gli animali sono rimasti in custodia alla stessa donna, alla quale il Servizio veterinario ha imposto precise prescrizioni per le cure, l’alimentazione e le modalità di mantenimento.

Il controllo condotto congiuntamente dalle stazioni dei carabinieri di Vizzini e Ragusa Ibla rientra nelle attività di vigilanza nelle aree rurali e di tutela degli animali.

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