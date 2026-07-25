Assalto con esplosivo al bancomat della BAPS a Militello: il colpo fallisce, i ladri fuggono senza denaro

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Un boato nella notte ha scosso la comunità di Militello in Val di Catania, dove un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto ai danni della filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS). I ladri hanno utilizzato materiale esplosivo per far saltare il bancomat, provocando ingenti danni ai locali dell’istituto, ma il colpo si è rivelato un fallimento: nessuna somma di denaro è stata portata via.

Dalle prime verifiche effettuate è emerso infatti che le banconote presenti nell’Atm erano state rese inutilizzabili dai sistemi di sicurezza installati dalla banca. Il denaro, sottoposto al sistema di macchiatura, non può essere speso né immesso nuovamente in circolazione, trasformando il tentativo di rapina in un grave atto vandalico con pesanti conseguenze per la struttura e per la comunità.

L’esplosione danneggia la filiale, indagini in corso

L’azione criminale è avvenuta nelle prime ore del mattino. Dopo aver provocato l’esplosione, i malviventi si sono rapidamente allontanati senza riuscire a recuperare il bottino.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, effettuare i rilievi e valutare l’entità dei danni provocati dall’esplosione.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori del tentato furto.

BAPS: “Attacchi ormai trasformati in inutili atti vandalici”

La Banca Agricola Popolare di Sicilia ha espresso piena collaborazione alle autorità impegnate nelle indagini e ha assicurato il massimo impegno per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

L’istituto ha sottolineato come episodi di questo tipo siano ormai destinati a non produrre alcun vantaggio per i criminali, grazie ai moderni sistemi di sicurezza adottati sugli Atm e sulle casseforti.

«Questi tentativi di furto si traducono ormai in meri atti vandalici – ha evidenziato la banca – perché i sistemi di macchiatura delle banconote rendono il denaro completamente inutilizzabile».

Disagi per cittadini e clienti: servizi garantiti attraverso altri canali

L’esplosione ha provocato non solo danni materiali alla filiale, ma anche un disagio concreto per i cittadini di Militello in Val di Catania, privati temporaneamente di un importante punto di riferimento bancario sul territorio.

Durante il periodo necessario alla riapertura della sede, i clienti potranno continuare a utilizzare i servizi di internet banking, rivolgersi agli sportelli BAPS delle filiali vicine oppure contattare direttamente il proprio gestore di riferimento.

La banca ha assicurato che le operazioni di ripristino saranno avviate nel più breve tempo possibile, confermando la propria vicinanza alla comunità locale e l’impegno a garantire presenza e continuità del servizio.

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