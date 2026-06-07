Parto in strada: la piccola Marbel nasce durante la corsa verso l’ospedale

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CATANIA – Quella che doveva essere una corsa verso l’ospedale si è trasformata in una nascita tanto improvvisa quanto emozionante. Nella notte lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, una donna di Randazzo ha dato alla luce la propria bambina prima di riuscire a raggiungere il reparto di maternità dell’ospedale Garibaldi Nesima.

La futura mamma era partita insieme ai familiari diretta in ospedale quando le contrazioni hanno iniziato a intensificarsi rapidamente. Nel giro di pochi minuti il travaglio è entrato nella fase finale, rendendo impossibile arrivare in tempo in sala parto. A quel punto è scattata la chiamata alla Centrale Operativa del 118 della macroarea di Catania, quando il parto era già in corso.

Sul posto è stato inviato l’equipaggio della Mike 6 di Paternò, composto dal medico Massimiliano La Spina, dall’infermiere Benedetto Conigliello e dall’autista soccorritore Patrizia Salvà. Gli operatori hanno raggiunto la donna e, con professionalità, competenza e sangue freddo, hanno assistito le ultime fasi del parto, accompagnando in sicurezza la nascita della piccola Marbel.

Nei minuti precedenti all’arrivo dell’ambulanza, un aiuto importante è arrivato anche da due cittadini che si trovavano nei pressi del rifornimento Pappalardo e che non hanno esitato a fermarsi per offrire sostegno alla famiglia in attesa dei soccorsi.

Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina era nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, culminato nel pianto della neonata che ha annunciato il suo arrivo al mondo in una circostanza certamente fuori dall’ordinario.

Dopo le prime cure prestate sul posto, mamma e figlia sono state trasportate all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove sono state affidate al personale sanitario per tutti gli accertamenti e i controlli di routine. Entrambe stanno bene.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale dell’intervento.

“La nascita della piccola Marbel rappresenta uno di quei momenti che ricordano il significato più autentico del servizio emergenziale 118. Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento all’equipaggio della Mike 6 Paternò, intervenuto con professionalità, competenza e umanità durante un evento tanto delicato quanto emozionante”, ha dichiarato Castro.

“A nome della Seus 118 Sicilia – ha aggiunto – porgo i migliori auguri di salute e felicità alla piccola Marbel, alla sua mamma e alla sua famiglia. Questa storia testimonia il valore del lavoro che ogni giorno i nostri operatori svolgono con dedizione, pronti a intervenire in ogni circostanza per tutelare la vita e la salute dei cittadini”.

Una vicenda a lieto fine che racconta non soltanto la gioia di una nuova nascita, ma anche l’importanza del sistema dell’emergenza-urgenza e delle persone che ne fanno parte. Situazioni imprevedibili come questa richiedono infatti rapidità, preparazione e capacità di agire sotto pressione. Qualità che, nella notte lungo la Statale 121, hanno contribuito a trasformare un momento di apprensione in una storia di vita e speranza.

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