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L’Etna sbuffa ancora: cenere e nube eruttiva, ma nessun problema per i voli
24 Set 2026 10:43
L’Etna si risveglia ancora, anche se in fondo non si addormenta mai. Il vulcano torna a mostrare la propria attività con un’intensa emissione di cenere dai crateri sommitali. La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 4 chilometri e viene spinta dal vento verso Sud-Sud-Est.
L’attività viene monitorata dall’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania, che ha emesso un avviso per l’aviazione di colore rosso, il livello più alto della scala di allerta.
Nonostante l’attività ai crateri sommitali e la presenza della nube di cenere, al momento non si registrano problemi per l’operatività dell’aeroporto di Catania. I voli proseguono regolarmente e non vengono segnalati disagi per i passeggeri.
Il tremore vulcanico, il parametro che consente di seguire l’energia legata alla risalita del magma all’interno dell’Etna, si mantiene attualmente su valori medio-bassi.
Per chi dalla provincia di Ragusa deve raggiungere l’aeroporto Vincenzo Bellini, quindi, al momento non ci sono particolari motivi di preoccupazione.
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