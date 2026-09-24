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Scicli parla tedesco per una settimana: il progetto che ha trasformato la città in un’aula senza confini
24 Set 2026 10:38
Dieci studenti e tre insegnanti. Tutti provenienti dalla Germania, loro terra di studio, per ricambiare la visita del dicembre dello scorso anno fatta dagli alunni sciclitani in terra tedesca. Con la visita e la permanenza degli studenti tedeschi a Scicli si è concluso il progetto voluto dall’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”. I dieci studenti ed i tre docenti provengono dal “Friedrich Ludwig Jahn” Gimnasium di Forst in Germania. Il programma, predisposto dalle insegnanti referenti Stefania Vittoria, Maria Angela Nativo e Maria Teresa Rizzo, ha previsto molteplici attività a scuola. Attività che si sono concluse con un laboratorio culinario presso la sede dell’Alberghiero nel plesso di contrada Bommacchiella e con le visite culturali per ammirare il patrimonio artistico del castello di Donnafugata, il barocco della città di Scicli e della provincia di Ragusa e le bellezze archeologiche di Siracusa. E’ stato dato spazio, nel corso della permanenza in città, anche alla sostenibilità attraverso lo studio delle colture in acquaponica dell’azienda “Mangrovia” di Sampieri. A parte queste visite che hanno arricchito le conoscenze dei giovani e dei docenti tedeschi c’è stata l’esperienza dell’ospitalità in famiglia che ha permesso agli studenti sciclitani ed alle loro famiglie di vivere momenti indimenticabili e di rafforzare l’amicizia nata in precedenza in Germania.
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