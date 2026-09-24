La nuova Miss 500 viene dal basket: a Donnalucata la corona finisce sulla testa di Chiara

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La quarta edizione ha visto Donnalucata ospitare un evento a cui Angelo Fiore e Katia Trovato di “Eventi Live”, su input del coordinamento Fiat 500 club Italia di Modica, lavorano da mesi per dare corso ad un appuntamento di fine estate che sa di bellezza e di sogni.

A Chiara Gambuzza è passato lo scettro che deteneva da un anno Melissa Di Mauro la quale lo scorso anno aveva vinto, sempre nella borgata sciclitana, la fascia di miss. Il titolo per entrambe rappresenta il “pass” per il concorso “La Venere dell’Etna 2027”, altro appuntamento che si tiene alle falde del vulcano, ad Acireale e che quest’anno è andato ad alisea Magrì da Belpasso. Con Chiara Gambuzza e Melissa Di Mauro sfileranno, nella prossima edizione di questo concorso di bellezza etneo, anche Josephine Carnemolla e Mary sol Ingallinesi entrambe sciclitane e Melinda Camilleri da santa Croce Camerina che si sono aggiudicate a Donnalucata il passaggio alla manifestazione catanese. Chiara Gambuzza, classe 1993, incoronata vincitrice del concorso Miss 500 Scicli 2026 davanti ad un numeroso pubblico che non diserta qeusti appuntamenti, in passato, ha avuto anche una carriera sportiva come cestista professionista, giocando come centro in Serie A1.

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