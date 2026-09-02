Incendio nella zona industriale di Catania, notte di lavoro per i vigili del fuoco: in campo anche autobotti da Ragusa

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Notte di lavoro senza sosta nella zona industriale di Catania, dove proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica dopo il vasto incendio divampato ieri all’interno di un deposito di materiale organico e oli esausti. Un rogo particolarmente impegnativo per la tipologia dei materiali coinvolti e per la necessità di garantire ingenti riserve d’acqua durante le operazioni.

Incendio a Catania, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Per tutta la notte diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono rimaste impegnate nell’area interessata dall’incendio. L’obiettivo è stato quello di circoscrivere definitivamente il rogo, mettere in sicurezza la struttura e procedere con le operazioni di bonifica.

La natura dei materiali presenti nel deposito ha reso particolarmente delicate le attività. Per questo motivo sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr, specializzato negli interventi in presenza di rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

Autobotti da Ragusa, Caltanissetta e Siracusa

A rendere ancora più complesso l’intervento è stata la necessità di disporre di adeguate riserve idriche. Per garantire il necessario supporto alle squadre impegnate nello spegnimento sono state quindi richieste autobotti provenienti anche da altri Comandi provinciali siciliani.

Tra questi quello dei vigili del fuoco di Ragusa, insieme ai Comandi di Caltanissetta e Siracusa. Le autobotti hanno raggiunto la zona industriale di Catania fornendo acqua e supporto alle operazioni in corso.

La mobilitazione dei mezzi provenienti da diverse province conferma la portata dell’emergenza e la complessità delle operazioni necessarie per affrontare un incendio sviluppatosi all’interno di un deposito con materiali particolarmente delicati.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Mentre proseguono le attività di messa in sicurezza, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato l’incendio e verificare l’eventuale presenza di elementi utili a chiarirne la dinamica.

Parallelamente sarà effettuata una valutazione dei danni provocati dalle fiamme alla struttura e ai materiali custoditi all’interno del deposito.

Al momento, dunque, resta da chiarire la causa che ha fatto scattare l’emergenza. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

L’impegno dei vigili del fuoco di Ragusa

Tra le squadre mobilitate nell’emergenza ci sono anche quelle del Comando dei vigili del fuoco di Ragusa, chiamate a fornire un supporto concreto con le proprie autobotti. Un intervento che si inserisce nella risposta coordinata dei Comandi siciliani di fronte a un rogo di particolare intensità.

L’emergenza nella zona industriale di Catania resta quindi sotto osservazione, mentre continuano spegnimento, raffreddamento e bonifica dell’area interessata dall’incendio.

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