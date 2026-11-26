Vittoria, 80enne si perde in centro: la polizia ritrova i familiari grazie al negozio

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TK A Vittoria un’anziana di 80 anni che non riusciva più a trovare la strada di casa è tornata dai suoi familiari grazie agli agenti del Commissariato di polizia e a un dettaglio che ha fatto la differenza: il negozio dove era solita andare. A raccontare la vicenda, finita con un abbraccio e tanta commozione, è la Polizia di Stato.

La donna, che vive in città, si era allontanata dal marito approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo. In poco tempo, tra le vie del centro, ha perso l’orientamento e non è più riuscita a capire dove si trovasse.

La chiamata delle passanti

A notarla sono state alcune passanti. L’anziana camminava da sola e appariva in evidente stato confusionale: le donne hanno capito subito che aveva bisogno di aiuto e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Le volanti sono arrivate in pochi minuti. Gli agenti hanno trovato l’ottantenne, l’hanno messa al sicuro e l’hanno tranquillizzata, parlandole con calma per aiutarla a ritrovare un po’ di serenità.

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Il negozio di tutti i giorni

Mentre partivano i primi accertamenti per risalire alla sua identità e rintracciare i parenti, i poliziotti hanno scelto la strada più semplice: accompagnarla in un’attività commerciale della zona che la signora frequentava abitualmente. È stato proprio lì, grazie a quel punto di riferimento quotidiano, che gli agenti sono riusciti a risalire ai familiari e a mettersi in contatto con loro.

Una mattinata cominciata con lo spavento si è chiusa così, con la donna di nuovo tra i suoi cari. In casi come questo contano i minuti, e conta lo sguardo di chi passa per strada: la telefonata delle passanti ha permesso agli agenti di arrivare in fretta.

Non è la prima volta che in provincia una persona anziana smarrita viene soccorsa da chi è in servizio in strada: a Pozzallo, nel 2022, un’anziana in stato confusionale era stata aiutata dalla polizia municipale. Sul lavoro del Commissariato di Vittoria, tra gli ultimi interventi, l’arresto di un ventenne con 120 grammi di hashish nello zaino.

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