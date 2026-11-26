Venerdì 27 novembre al Centro commerciale culturale di Ragusa gli studenti delle superiori discutono di violenza di genere con l'Asp.
Pozzallo, militari della Guardia costiera affiancheranno nelle indagini la Procura di Ragusa
26 Nov 2026 19:51
Alcuni militari della Capitaneria di porto di Pozzallo lavoreranno a fianco dei magistrati della Procura di Ragusa nelle indagini. È l’effetto della convenzione firmata oggi, giovedì 26 novembre, negli uffici della Capitaneria, dove il procuratore capo Francesco Puleio è stato accolto dal comandante, il capitano di fregata Amleto Piccinno. A darne notizia è la stessa Capitaneria di porto di Pozzallo.
L’intesa è nata su richiesta della Procura. Prevede il distacco funzionale di personale della Capitaneria con la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che sarà impegnato nelle indagini delegate dai magistrati, soprattutto per i reati che toccano le competenze specialistiche del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.
Il porto e la costa sotto la lente
La visita non si è fermata alla firma. Piccinno ha illustrato al procuratore Puleio e al sostituto procuratore Monego le caratteristiche del porto di Pozzallo e il lavoro di vigilanza che la Guardia costiera svolge ogni giorno lungo il litorale di competenza, anche per la sicurezza della balneazione e per la fruizione delle spiagge.
Leggi anche: A Pozzallo cambio al vertice della Capitaneria: Piccinno prende il comando, Vincenti saluta dopo due anni
Piccinno guida la Capitaneria pozzallese dalla fine di agosto. Il porto di Pozzallo è uno dei punti più esposti della costa iblea: è qui che approdano molti dei migranti soccorsi in mare, l’ultima volta il 19 novembre con 51 persone salvate dalla Guardia costiera.
Cosa cambia con la convenzione
Il punto è il distacco funzionale: i militari con la qualifica di polizia giudiziaria lavoreranno sulle indagini che la Procura delegherà loro, portando nei fascicoli le competenze specialistiche del Corpo sul mare e sulla costa.
Puleio ha espresso l’apprezzamento dell’autorità giudiziaria per il lavoro che il personale della Guardia costiera svolge sul territorio e ha sottolineato il valore dell’intesa appena firmata. Piccinno, dal canto suo, ha confermato l’impegno della Capitaneria nelle attività di polizia giudiziaria di sua competenza e ha ringraziato la Procura di Ragusa per il sostegno e la collaborazione.
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata