Cna Ragusa, 55 anni iblei: Costantini chiede regole nuove per l’artigianato

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«Non possiamo affrontare le sfide del futuro con regole ferme a quarant’anni fa». Il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, ha scelto Ragusa per dirlo, ieri sera, venerdì 27 novembre, nell’assemblea con cui la Cna territoriale ha festeggiato i suoi 55 anni e gli 80 della Confederazione. Teatro della serata il Collegio di Maria Santissima Addolorata, la Badia, nel centro di Ragusa.

Ad aprire, l’Inno nazionale suonato dal quartetto di sassofoni del liceo musicale «Giovanni Verga» di Modica. Poi i saluti del presidente dell’Opera Pia Collegio di Maria Santissima Addolorata, Franco Antoci, del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, della vicesegretaria generale della Camera di commercio del Sud Est, Giovanna Licitra, e del presidente regionale della Cna Sicilia, Filippo Scivoli.

Un mattone a testa nel globo della Cna

Il momento più atteso è stato il racconto «Le voci della nostra storia», affidato a Donatella Cutello: un viaggio nei 55 anni dell’associazione ragusana. Durante la narrazione sono stati premiati alcuni protagonisti della crescita della Cna e delle imprese del territorio. Ognuno di loro ha inserito un mattone in un globo, simbolo della produttività e della crescita, consegnato alla fine nelle mani di Costantini.

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Spazio poi ai numeri. Il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e il segretario Carmelo Caccamo hanno illustrato i dati sulle imprese attive in provincia di Ragusa elaborati dal centro studi Cna su base Movimprese, una fotografia aggiornata dell’economia iblea e delle sfide che la attendono.

Il nodo del passaggio generazionale

Chi prenderà in mano le imprese di domani? Se ne è parlato in una tavola rotonda con Andrea Cannella, presidente di EthicFab, Simone Digrandi, coordinatore regionale delle Politiche giovanili di Anci Sicilia, Graziana Cascone di Ima Ascensori e Francesco Raniolo, ordinario di Scienza politica all’Università della Calabria. Sul tavolo le difficoltà del ricambio nelle aziende e la fatica di trattenere i giovani nei territori.

Costantini ha chiuso la parte pubblica partendo proprio da qui. «Viviamo una fase di cambiamento profondo – ha detto – che coinvolge imprese, società e rappresentanza. Anche la Cna deve saper rinnovarsi, valorizzando il ricambio generazionale e una classe dirigente capace di assumere decisioni coraggiose. Ma il nostro valore più grande resta la comunità: essere vicini agli imprenditori nei momenti difficili, senza lasciare indietro nessuno». Il presidente ha rivendicato il riconoscimento dell’artigianalità come prerogativa delle imprese iscritte all’Albo degli artigiani, «un risultato storico», chiedendo ora un passo ulteriore sulle regole del settore.

Nella sessione privata l’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo e gli strumenti finanziari dell’associazione, che secondo i dati presentati chiude con utili in crescita.

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