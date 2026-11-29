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Terremoto di magnitudo 2.1 al largo di Siracusa, dopo le scosse sulla costa ragusana
29 Nov 2026 23:13
La terra torna a tremare, seppure lievemente, nella Sicilia sud-orientale. Dopo le scosse registrate nelle scorse settimane lungo la costa ragusana, un nuovo evento sismico di magnitudo 2.1 è stato rilevato questa mattina, domenica 29 novembre, nel mar Ionio, al largo di Siracusa.
Il terremoto è stato registrato alle 7.51 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro in mare, a una profondità di 10 chilometri.
Si tratta di un movimento sismico di lieve entità.
I precedenti lungo la costa ragusana
Anche il territorio ibleo è stato interessato nelle ultime settimane da alcuni eventi sismici di modesta intensità. Lo scorso 13 novembre era stata registrata una scossa di magnitudo 2.1 al largo della costa ragusana, mentre il 5 e il 7 ottobre erano stati rilevati altri due terremoti lungo le coste della Sicilia sud-orientale.
Il territorio compreso tra le province di Ragusa e Siracusa appartiene a un’area storicamente caratterizzata da una significativa attività sismica, costantemente monitorata dagli strumenti dell’INGV.
Le scosse di lieve intensità rientrano nella naturale attività sismica del territorio e non costituiscono, di per sé, segnali premonitori di terremoti più forti. Non è inoltre stato accertato alcun collegamento diretto tra gli eventi registrati nelle ultime settimane.
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