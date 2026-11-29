Ragusa, furto all’impresa Edilè nella zona industriale: l’Ance chiede più sicurezza

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’Ance Ragusa e il suo Gruppo Giovani si schierano con Alessio Migliorisi, titolare dell’impresa edile Edilè, derubata nei giorni scorsi nella zona industriale di Ragusa. L’associazione dei costruttori esprime solidarietà all’imprenditore e chiede più controlli e prevenzione nelle aree produttive del territorio.

Dall’azienda, come aveva raccontato RagusaOggi, i ladri hanno portato via due mezzi aziendali, un Iveco Daily e un Citroën Jumpy, e numerose attrezzature da lavoro, tra cui un compressore e una motocariola cingolata. Migliorisi aveva subito lanciato un appello sui social a chiunque avesse notato movimenti sospetti o avesse telecamere sulle strade di uscita dalla città.

Leggi anche: Ragusa, furto nella zona industriale: rubati due mezzi aziendali e attrezzature. Appello del proprietario

«Furti che alimentano insicurezza»

Per i costruttori il danno va oltre la singola impresa. «Quando un’impresa subisce un furto di mezzi e attrezzature, non viene danneggiato soltanto il patrimonio aziendale, ma viene compromessa la possibilità di lavorare serenamente e portare avanti la propria attività», dichiarano l’Ance e il Gruppo Giovani. «Si tratta di fatti che alimentano insicurezza e preoccupazione tra gli imprenditori e i lavoratori».

La richiesta: più controlli nelle aree produttive

L’associazione chiede di rafforzare controlli e prevenzione nelle zone industriali, dove ogni giorno lavorano numerose aziende e centinaia di persone, e una collaborazione più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze delle imprese. Non è il primo colpo che colpisce un’azienda ragusana in queste settimane: a inizio novembre una banda aveva svaligiato la Triumph Corallo, con un bottino di oltre 70mila euro.

L’Ance si unisce infine all’appello di Migliorisi: chi ha visto qualcosa o ha informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine, nella speranza che mezzi e attrezzature vengano recuperati e i responsabili individuati.

💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa

Tutte le notizie di Ragusa

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it