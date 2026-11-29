Ragusa, Bennardo all’Anci di Verona: quasi 200 amministratori firmano per la coesione

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Erano in tre quando hanno cominciato. Oggi il manifesto a sostegno della Politica di coesione europea porta le firme di quasi duecento amministratori locali di tutta Italia. Lo ha ricordato il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo all’assemblea nazionale dell’Anci a Verona, intervenendo nel padiglione del Parlamento europeo in Italia, secondo quanto riferisce lo stesso Bennardo in una nota diffusa oggi, sabato 28 novembre.

L’assemblea ha riunito sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutto il Paese per discutere del futuro delle politiche europee e del ruolo degli enti locali. «Ne parliamo in uno spazio autorevole», ha detto il consigliere ragusano, che ha ripercorso il cammino del documento.

Un’idea nata dal basso

Il manifesto è stato promosso da Bennardo insieme ad Andrea Capellini, consigliere comunale di Gragnano Trebbiense, nel Piacentino, e ad Asia Trambaioli, vicesindaco di Gaiba, in provincia di Rovigo. Tre giovani amministratori di territori lontanissimi, accomunati dalla stessa preoccupazione: che i fondi europei destinati allo sviluppo locale vengano ridimensionati nel prossimo bilancio dell’Unione.

«Abbiamo iniziato questo percorso in tre e oggi fa uno strano effetto pensare che quasi duecento amministratori abbiano sottoscritto il Manifesto. È la dimostrazione concreta che un’idea, quando è condivisa e risponde alle reali esigenze dei territori, può diventare qualcosa di molto potente», ha dichiarato Bennardo.

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Dalla Camera a Bruxelles, in vista del 2028

Bennardo, che fa parte del programma Yep (Young Elected Politicians) del Comitato europeo delle Regioni, negli ultimi mesi è stato tra i promotori del dibattito sulla Politica di coesione 2028-2034. Il manifesto è stato presentato alla Camera dei Deputati e poi portato a Bruxelles, per chiedere alle istituzioni europee di preservare e rafforzare gli strumenti che permettono a Comuni e Regioni di investire nello sviluppo locale, nella riduzione dei divari territoriali e nella crescita delle comunità più fragili.

Per il consigliere, la coesione resta uno degli strumenti più efficaci dell’Unione per uno sviluppo equilibrato. Per questo l’attività di sensibilizzazione verso amministratori, istituzioni e rappresentanti politici prosegue, con un obiettivo preciso: che il prossimo quadro finanziario europeo continui a riconoscere un ruolo centrale agli enti locali.

«Difendere la Politica di coesione significa difendere il ruolo dei territori e garantire ai Comuni la possibilità di continuare a programmare il proprio futuro», ha concluso Bennardo. «Continueremo a lavorare affinché questa voce resti forte e unitaria nel confronto europeo».

Sempre in Consiglio comunale, Bennardo era intervenuto di recente sulle luminarie di San Valentino 2027.

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