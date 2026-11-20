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Voto fuori sede, domande entro il 31 dicembre: a Ragusa l’appello a informare di più
20 Nov 2026 13:12
C’è una scadenza da segnare sul calendario per chi studia, lavora o si cura lontano dalla propria regione: il 31 dicembre 2026. Entro quella data gli studenti e i lavoratori che hanno già i requisiti possono chiedere l’iscrizione nell’apposito elenco comunale degli elettori fuori sede e votare, alle consultazioni del prossimo anno, nel Comune in cui si trovano.
La novità porta la firma della legge 9 ottobre 2026, n. 180. Riguarda determinate categorie di cittadini domiciliati temporaneamente fuori dalla regione di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura: per loro il seggio non sarà più, per forza, quello di casa.
Voto fuori sede, una battaglia lunga una generazione
Per chi vive lontano da casa è un cambiamento concreto. Il voto, finora, passava spesso da un viaggio di centinaia di chilometri, con i costi che ne derivano.
Il Comune di Ragusa ha pubblicato un primo avviso istituzionale il 4 novembre. Secondo il consigliere comunale Federico Bennardo, tra i promotori negli anni della battaglia per il voto fuori sede, non basta: l’informazione deve arrivare il più lontano possibile prima della scadenza, anche attraverso i canali social istituzionali e il coinvolgimento delle realtà universitarie e associative del territorio.
L’invito all’amministrazione
Bennardo accoglie con soddisfazione il passo avanti normativo e rivolge un invito all’amministrazione comunale perché garantisca la massima diffusione delle informazioni. La ragione, spiega, è semplice: il diritto di voto «non può essere condizionato dalla disponibilità economica» necessaria per affrontare un viaggio.
Dopo anni di mobilitazione, aggiunge, la sfida adesso è un’altra: fare in modo che questa opportunità sia davvero conosciuta e accessibile a tutti. Perché un diritto che in pochi conoscono rischia di restare sulla carta.
«Consentire a chi vive lontano da casa di partecipare alla vita democratica rappresenta un traguardo significativo e tocca a noi custodirlo», conclude il consigliere.
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