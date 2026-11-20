Ragusa, ubriaco sfiora la Volante e minaccia gli agenti: fermato con il taser

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Ha invaso all’improvviso la corsia della Volante, sfiorando lo scontro frontale. Poi, al momento dell’alcoltest, ha perso il controllo e se l’è presa con i poliziotti. Per fermarlo gli agenti hanno dovuto usare il taser. È finito con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza un controllo della Polizia di Stato a Ragusa.

L’impatto evitato per un soffio

Gli agenti della Questura di Ragusa stavano pattugliando le strade della città quando un’automobile ha invaso la corsia della pattuglia. Solo la prontezza del poliziotto alla guida, che ha sterzato in tempo, ha evitato l’impatto frontale e conseguenze peggiori.

A bordo dell’auto c’erano due uomini, entrambi in evidente stato di ubriachezza.

L’alcoltest e la reazione

Il conducente si è mostrato nervoso e insofferente fin dalle prime battute del controllo. Quando gli è stato comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi all’alcoltest, la situazione è degenerata: l’uomo ha cominciato a minacciare gli agenti e a spintonarli. A quel punto i poliziotti hanno fatto ricorso al taser, riuscendo a bloccarlo e a mettere fine alla sua condotta aggressiva.

Neppure il breve tragitto verso la Questura lo ha calmato: durante il viaggio in auto ha continuato a rivolgere minacce di morte agli agenti della Volante. Una volta in Questura, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Alcol al volante, un problema che ritorna

L’episodio si aggiunge ad altri casi recenti. Lo scorso ottobre, sempre a Ragusa, un automobilista era stato sorpreso contromano e a zig zag sul corso con un tasso alcolemico sei volte oltre il limite. E a settembre, tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, due uomini ubriachi e violenti erano finiti nei guai.

Storie diverse, con un filo comune: quando l’alcol si mette alla guida, a pagare il prezzo più alto rischiano di essere gli altri, compresi gli agenti chiamati a fermarlo.

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