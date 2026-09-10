Ubriachi e violenti: alta tensione tra Marina di Ragusa e Santa Croce. Due uomini nei guai

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Controlli intensificati sul territorio e due interventi dei Carabinieri nel Ragusano che si sono conclusi con un arresto e una denuncia. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi a Marina di Ragusa e a Santa Croce Camerina, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte dall’Arma anche in considerazione del maggiore afflusso turistico durante il periodo estivo.

Il primo intervento è scattato sul lungomare Andrea Doria, a Marina di Ragusa, dopo la segnalazione della presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che stava infastidendo i passanti. I Carabinieri della Compagnia di Ragusa sono arrivati sul posto per verificare la situazione e procedere all’identificazione del soggetto.

Insulti e minacce ai militari, necessario immobilizzare l’uomo

Alla vista dei Carabinieri, però, l’uomo avrebbe reagito con crescente aggressività, iniziando a inveire contro i militari con espressioni ingiuriose e minacciose e opponendosi alle operazioni di identificazione.

I Carabinieri, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo presso la Stazione Carabinieri di Marina di Ragusa per completare gli accertamenti sull’identità. L’uomo, un 31enne di nazionalità albanese con precedenti di polizia, è stato successivamente accompagnato all’ospedale di Ragusa per gli accertamenti del caso.

Al termine delle operazioni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A Santa Croce Camerina danneggia un supermercato e aggredisce i Carabinieri

Un secondo episodio si è verificato durante il fine settimana appena trascorso a Santa Croce Camerina. In questo caso a finire al centro dell’intervento dell’Arma è stato un 29enne tunisino, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale.

L’uomo, anche in questo caso in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe avuto un litigio per futili motivi con alcuni dipendenti di un supermercato. La situazione è rapidamente degenerata e il 29enne avrebbe danneggiato parte dell’esercizio commerciale.

L’aggressione ai militari e l’arresto

I Carabinieri sono intervenuti prontamente nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Secondo quanto ricostruito, però, l’uomo avrebbe reagito aggredendo i militari e continuando a inveire contro i dipendenti del supermercato.

Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, il 29enne è stato tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

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