Fiat 500 rubata a Marina di Ragusa, ritrovata insabbiata sulla spiaggia di Scoglitti

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Un’auto rubata è stata rinvenuta questa mattina in una spiaggia nei pressi del porto di Scoglitti. L’auto, una Fiat 500, era stata rubata domenica scorsa a Marina di Ragusa, in via Costa Smeralda.

Quattro giorni dopo, è stata ritrovata a Scoglitti. In una zona certamente anomala qual è la grande spiaggia che costeggia il molo di ponente.

L’auto era in buone condizioni, anche se era stato smontato il montante dello sterzo.

Resta ancora fitto il mistero sul perché l’auto sia stata rubata, se cioè dovesse essere utilizzata per un fine specifico e perché sia stata abbandonata a più di 20 chilometri dal luogo del furto e in una zona certamente anomala. Per raggiungere quel tratto di spiaggia i malviventi hanno dovuto percorrere il tratto di strada che costeggia l’area del mercato ittico, a fianco del Faro di Scoglitti. Da lì, l’auto si è infilata nella sabbia, ma ha percorso solo pochi metri perché le ruote si sono infilate nella sabbia, senza alcuna possibilità di spostare la vettura.

Sul posto si sono recati i carabinieri e gli uomini del Locamare di Scoglitti. Si cercano tracce ed elementi, anche grazie ai rilievi scientifici, che possano consentire di capire quale fosse l’obiettivo dei ladri.

È stato individuato il proprietario, che aveva presentato denuncia del furto: l’auto, dopo i rilievi scientifici, sarà restituita.

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