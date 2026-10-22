Ragusa, contromano e a zig zag sul corso con un tasso alcolemico sei volte oltre il limite

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Contromano lungo il corso principale di Ragusa, con l’auto che sbandava a zig zag tra le corsie e i passanti a pochi metri. Sono state le telefonate allarmate di alcuni cittadini a far scattare l’intervento della Polizia di Stato, che ha poi denunciato un trentenne straniero per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza.

Una pattuglia della Sezione Volanti della Questura ha intercettato la vettura mentre procedeva in modo irregolare. Alla vista degli agenti il conducente, anziché fermarsi, ha tentato la fuga infilandosi a velocità sostenuta nelle stradine strette del centro storico. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza, evitando rischi per le persone che in quel momento si trovavano in zona.

Neppure il fermo ha calmato l’uomo, apparso subito in forte stato di agitazione e per nulla disposto a collaborare: si è opposto ai controlli con atteggiamenti minacciosi. Solo con fatica gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e a sottoporlo all’etilometro.

Il risultato ha confermato i sospetti: 2,98 grammi per litro, quasi sei volte il limite di 0,5 consentito dalla legge. Il trentenne è stato deferito all’autorità giudiziaria. Come previsto, la sua eventuale responsabilità sarà accertata solo in sede di giudizio.

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