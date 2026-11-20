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Gestiva un istituto di vigilanza senza autorizzazione: denunciato
20 Nov 2026 07:00
La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un uomo per aver gestito un istituto di vigilanza privata nonostante la sospensione dell’autorizzazione prefettizia.
L’accertamento svolto dagli investigatori della Squadra di Polizia Amministrativa ha consentito di documentare la prosecuzione dell’attività e di deferire l’uomo all’Autorità giudiziaria. È scattata dunque la denuncia a piede libero per esercizio abusivo di attività di vigilanza privata, in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
L’uomo era stato destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività per il quale aveva fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ma, per un determinato periodo, avrebbe continuato a gestire l’istituto di vigilanza.
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