Ispica, 750mila euro per lo stadio Moltisanti: alla città 1,89 milioni dalla Regione

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Settecentocinquantamila euro per rimettere in piedi lo stadio «Peppino Moltisanti» di Ispica. È la voce più pesante del pacchetto da 1 milione e 890 mila euro che l’ultima manovra finanziaria regionale destina alla città, grazie agli emendamenti presentati dal deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari istituzionali all’Ars.

Del campo si è parlato ieri pomeriggio, venerdì 27 novembre, durante un sopralluogo nell’impianto per fare il punto sui lavori necessari. Con Abbate c’erano il sindaco Pierenzo Muraglie, il vicesindaco e diversi consiglieri comunali.

Lo stadio e il calcio ispicese

«Riaccendere i riflettori sullo stadio Moltisanti significa dare una speranza concreta al calcio ispicese, che da troppi anni attende di tornare protagonista e di avere una casa all’altezza della passione di tifosi, società e giovani sportivi», ha detto Abbate. Il sopralluogo, ha spiegato, è servito a mettere a fuoco con l’amministrazione le esigenze della struttura, per rilanciare un movimento che «in questi anni ha sofferto l’assenza di punti di riferimento stabili». Il deputato ricorda che l’impegno sul Moltisanti era stato concordato con Muraglie durante l’ultima campagna elettorale.

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Strade, scuole e cimitero: dove vanno gli altri fondi

Il resto della somma è distribuito su molte voci. Per la viabilità ci sono 170mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano e 150mila euro per la strada comunale di contrada Scorsone, l’ex Sp 48. Altri 160mila euro serviranno a sistemare l’asta fluviale del fosso Bufali-Lavirano, sempre a Scorsone.

Centomila euro ciascuno vanno all’ex Mercato, alla riqualificazione del cimitero comunale, alla manutenzione degli istituti comprensivi «Leonardo Da Vinci» (plessi Sant’Antonio e San Giuseppe) e «Padre Pio» (plesso Einaudi), e alla regimentazione delle acque piovane nel secondo tratto della strada comunale Giamporcaro-Ispica.

Cinquantamila euro a testa, infine, per la piazzetta Padre Pietro Labichella accanto al convento dei Frati Minori, per un centro comunale di raccolta di prossimità in contrada Marina Marza e per trasformare il chiosco di via Duca degli Abruzzi in un infopoint.

Con queste somme, sottolinea Abbate, Ispica «è tra le città che hanno beneficiato maggiormente degli emendamenti alla manovra finanziaria». Altri comuni iblei hanno ottenuto fondi dalla stessa legge, come Monterosso Almo per il parco giochi inclusivo e Modica per la vecchia strada per Marina.

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