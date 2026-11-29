Vittoria, ex Cappuccini: servizi per donne e ragazzi e trasporto dalle campagne

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Per una famiglia che vive nelle campagne di Vittoria, il primo ostacolo può essere arrivare in città. Il progetto per l’ex Casa dei Cappuccini parte anche da qui. Accanto al centro per le donne, all’assistenza legale e sanitaria e alle attività per i ragazzi, il Comune ha previsto un servizio di trasporto con percorsi, fermate e orari programmati.

L’amministrazione cerca gli enti del Terzo settore che lavoreranno con il Comune alla progettazione e alla gestione della Casa dell’Amicizia e della Solidarietà. L’avviso, pubblicato il 26 novembre, riguarda sia le attività nella struttura sia i collegamenti che dovranno permettere alle persone delle periferie e delle campagne di raggiungere servizi pubblici, sanitari e amministrativi.

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Il peso del trasporto si legge nelle cifre. A questa voce sono destinati 416 mila euro in due anni, su 827.400 euro complessivi per i servizi, finanziati dal Fondo sociale europeo Plus. Gli enti interessati devono presentare una propria proposta. Per le famiglie, il calendario delle attività arriverà dopo la selezione dei partner e la definizione del progetto operativo.

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