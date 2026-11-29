Scicli, prove di sintonia della Rete Zamberletti: radio d’emergenza in centro

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Quando la terra trema o l’acqua sale, i telefoni sono spesso i primi a tacere. È per quel momento che giovedì 26 novembre, in via Francesco Mormino Penna, a Scicli, ha lavorato per ore un centro radio mobile collegato con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con le sale operative delle prefetture italiane. La città ha ospitato una tappa della 504ª edizione delle «Prove di sintonia» della Rete Zamberletti, l’esercitazione nazionale che verifica le radiocomunicazioni alternative di emergenza. Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune.

Una sala operativa su ruote

Il Crmo, il Centro radio mobile operativo, era gestito dall’operatore Daniele Gulino della sezione di Ragusa dell’Ari, l’Associazione radioamatori italiani, con il supporto dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Scicli. Il mezzo, autonomo dal punto di vista energetico e dotato di apparati radio multibanda, ha funzionato come una sala operativa avanzata nel pieno del centro urbano.

Gulino ha controllato la propagazione del segnale e la stabilità dei collegamenti sulle bande Hf, Vhf e Uhf, valutando qualità e leggibilità delle trasmissioni ed eventuali interferenze. I volontari comunali hanno presidiato l’area, curato la logistica del mezzo e affiancato l’operatore in tutte le fasi.

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Da Scicli a Roma, passando per una nave e gli Alpini

Durante l’esercitazione sono state fatte prove di chiamata e risposta con il Dipartimento della Protezione civile a Roma e con le sale operative delle prefetture. Nella stessa rete erano collegati una nave della Marina militare, il 7° Reggimento Alpini di Belluno, l’ospedale da campo dell’Associazione nazionale Alpini, i comandi dei vigili del fuoco di Roma e Perugia e la Scuola Tlc dei vigili del fuoco di Roma.

A seguire la prova c’erano il comandante della Tenenza dei carabinieri di Scicli, il luogotenente Mario Iabichino, la comandante della Polizia locale Maria Rosa Portelli, l’architetto Giovanni Ciavorella del Nopi del Dipartimento regionale della Protezione civile di Ragusa e gli assessori della giunta comunale.

Il senso dell’esercizio sta tutto in un dettaglio pratico: in caso di emergenza le reti telefoniche possono interrompersi o andare in sovraccarico. Avere un canale alternativo vuol dire tenere in contatto le strutture operative e coordinare gli interventi anche quando il cellulare non prende. Per il sistema locale di Protezione civile, che negli anni ha imparato a fare i conti con esercitazioni sul campo anche in altri comuni iblei, è stata un’occasione di verifica concreta.

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