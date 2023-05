Un intero quartiere evacuato: importante esercitazione della protezione civile a Chiaramonte

Un’intero quartiere, quello di San Vito, sarà evacuato. Si tratta di un’importante operazione di esercitazione della protezione civile che si verificherà a Chiaramonte Gulfi nelle giornate del 12-13 e 14 maggio. Per la prima volta, saranno attuate delle procedure che vanno ben al di là dei normali schemi, quando si simula un evento calamitoso.

La base operativa degli interventi sarà all’interno del campo di calcio attiguo, al Santuario di Gulfi. In tutto si prevede l’impiego di circa 250 volontari di diverse associazioni: in primis il Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi, oltre ai volontari delle varie protezioni civili di Ragusa, Siracusa, Catania e Palermo.

Tutti questi volontari saranno coordinati dal Dipartimento Regionale delle Protezione Civile, diretto dall’ing. Luigi Lauretta.

NON SOLO OPERAZIONI DI SALVEZZA E SOCCORSO



Non si tratterà solo di mettersi in “salvo” ma di realizzare la necessaria attività logistica in grado di assistere la popolazione, anche da un punto di vista sanitario.

Altra importante azione di questa esercitazione è l’intervento a tutela dei beni culturali e artistici della cittadina. Lo scenario sarà un luogo di culto che ha subito importanti danni strutturali, rilevati attraverso un robot, che farà, quindi, da apripista ai soccorritori.

Questa ingente operazione di Protezione vivile vedrà anche coinvolta l’ARI Ragusa, il cui responsabile e Leonardo Salamone. Loro si occuperanno di assicurare le telecomunicazioni di emergenza, attraverso la “Rete Zamberletti” con le prefetture di Ragusa, Caltanisetta, Catania, e Siracusa e ovviamente con la sala operativa del SORIS a Palermo.

UN EVENTO IMPORTANTISSIMO



Per la prima volta durante questa esercitazione sarà attivato un collegamento del COC via satellite, in grado di verificare il movimento dei volontari lungo il territorio interessato all’evento calamitoso.

In preparazione di questa esercitazione il Sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, coadiuvato dal Responsabile del gruppo di volontari di Chiaramonte Gulfi, Pino Bellio, ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) per una prima disamina dell’attività che si andrà a svolgere.

“Si tratta – spiega il Sindaco Cutello – di un’esercitazione molto importante, perché per la prima volta in questo territorio, si attiveranno procedure specifiche, non ultima l’evacuazione di un intero quartiere della cittadina. Un modo per capire fino a che punto la macchina dei soccorsi è in grado di rispondere in modo puntuale e adeguato a un evento calamitoso, che nessuno si augura, ovviamente. In prima linea in questa simulazione vi è anche il COC che già in occasione delle alluvioni dello scorso mese di dicembre, ha dimostrato di saper reggere a situazioni di grande emergenza”.