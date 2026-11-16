Scicli, Mirabella si candida a sindaco e apre il «viaggio dell’ascolto» con La Vardera. Pd con Riccotti

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Partire dai programmi, da cosa fare per il territorio andando a cercare condivisioni, convergenze e strade da percorrere insieme. Per Bruno Mirabella, ex vicesindaco della precedente giunta Giannone ed ex consigliere comunale di Scicli Bene in Comune, carica ricoperta fino ad alcuni mesi fa prima di lasciare per dichiararsi con Controcorrente di Ismaele La Vardera, è questo il percorso da intraprendere in vista delle amministrative di primavera che porteranno all’elezione del sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale.

Percorso annunciato durante il meeting al cine-teatro Italia che ieri ha visto le forze della sinistra locali e provinciali presenti in platea, richiamate anche dalla presenza di La Vardera, per la prima volta a Scicli in un mini tour che lo ha visto successivamente a Rosolini.

Dal Partito Democratico altra “traccia” di lavoro. Ad indicarla il segretario cittadino Marco Causarano dopo l’esito della riunione di sabato scorso nella sede del partito in corso Umberto. “Abbiamo preso atto delle determinazioni assunte dagli altri candidati dell’area progressista e dell’indisponibilità a celebrare elezioni primarie – spiega Marco Causarano – e riteniamo conclusa questa fase politica. Diamo il pieno sostegno a Caterina Riccotti, dunque, in vista delle elezioni amministrative del 2027 e avviamo la campagna elettorale che si preannuncia impegnativa e ricca di iniziative. La nostra candidata, che ha già ricevuto l’appoggio di altre liste civiche, nei prossimi giorni incontrerà anche altri esponenti della società civile per continuare ad ampliare un progetto elettorale che vuole essere largo e inclusivo, e che mantiene la porta aperta anche agli altri partiti dell’area progressista”.

Non ci sono, quindi, “né se né ma” in questo particolare momento. C’è proprio un clima di “chi mi ama mi segua”, per dirla con la citazione evangelica attribuita a Gesù nei Vangeli, pur assicurando la piena e ampia disponibilità a un dialogo aperto, a un confronto sui temi del territorio visti a 360 gradi, da quelli ambientali a quelli della pianificazione. Sembra chiaro che la linea dura non porta da nessuna parte.

Di politica vocata all’ascolto ha parlato anche Bruno Mirabella al cine-teatro Italia: “Abbiamo davanti un percorso di ascolto per incontrare altri cittadini, associazioni, comitati, liste civiche e partiti, assicurando porte aperte a quanti desiderano contribuire al futuro della città”, ha detto. E dal suo entourage l’assicurazione che si vuole lavorare per un progetto che abbia al centro la comunità: “La nostra ambizione è costruire un progetto che appartenga alla comunità, non soltanto a chi lo ha avviato. Il percorso è aperto. C’è ancora tanto da fare, tante voci da ascoltare e tante energie da poter coinvolgere in questo progetto”. Il viaggio dell’ascolto è iniziato.

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