Scicli, La Vardera domenica al Cinema Italia per il confronto voluto da Mirabella

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Sarà Ismaele La Vardera, deputato all’Assemblea regionale siciliana e presidente del movimento Controcorrente, uno degli ospiti dell’incontro pubblico «Politiche locali e regionali» in programma domenica 15 novembre alle 10 al Cinema Teatro Italia di Scicli. Lo promuove Bruno Mirabella, già consigliere comunale e assessore all’Ecologia del Comune di Scicli.

Accanto a La Vardera interverrà Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia e assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Previsti anche l’ex deputato nazionale Carmelo Miceli, segretario regionale di Progetto Civico Italia, e Federico Piccitto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Parteciperanno i referenti locali di Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Controcorrente e Leandro Nigro per Scicli Bene in Comune.

Al centro del confronto le esigenze di Scicli e le criticità ancora aperte: sviluppo economico e produttivo, agricoltura, servizi, infrastrutture, ambiente e opportunità per le nuove generazioni, con uno sguardo al ruolo delle politiche regionali e nazionali. Modera Giovanni Giannone, le conclusioni sono affidate a Mirabella.

Gli organizzatori vogliono evitare un incontro limitato agli interventi istituzionali: spazio quindi alle domande, alle proposte e ai contributi del pubblico. L’appuntamento è aperto a cittadini, associazioni e realtà sociali e produttive.

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