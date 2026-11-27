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Scicli, Greta Gennaro difende la Sicilia allo Junior Master di Bologna
27 Nov 2026 11:48
Greta Gennaro, la giovanissima tennista sciclitana tesserata per l’ASD Blu Tennis, sta rappresentando la Sicilia allo Junior Master “Road to Bologna” che va a concludersi domenica 29 novembre in Emilia Romagna.
Reduce dall’aver conquistato il titolo di campionessa regionale Under 12 al Master di Catania, riconfermandosi campionessa dopo il successo dello scorso anno, Greta Gennaro è stata selezionata tra le migliori promesse dell’isola per difendere i colori della Sicilia nella prestigiosa cornice nazionale dello Junior Master “Road to Bologna”.
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È questa una competizione che mette a confronto le migliori giocatrici Under 11 di ogni Regione d’Italia. Per Greta Gennaro si sono aperte anche le porte della rappresentativa siciliana in vista della Coppa delle Regioni, in programma nel mese di dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Formia.
La forza di questa giovanissima tennista è la voglia di crescere, di costruire la sua formazione tennistica che la pone fra le migliori promesse del tennis siciliano con lo sguardo verso la vetrina nazionale.
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