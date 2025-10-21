Greta Gennaro imbattibile: quinto successo stagionale per la tennista sciclitana

L’atleta, che veste i colori del circolo Asd Blu Tennis Modica-Pozzallo, è allenata dal maestro Dario Mallia. Una vittoria che arriva dopo una carrellata di successi uno dopo l’altro durante l’anno in corso. Su otto gare disputate nel 2025 ne ha vinte ben cinque. Ai quarti di finale si è imposta sull’agrigentina Carla Caramanno dell’Asd Tennis club Favara; nella semifinale ha poi superato la catanese Giulia Tringali del Ts Monte Kà Tira. Nell’ultima gara, quella della finale, Greta Gennaro ha vinto sulla calatina Linda Vetriolo del Meti Asd. Scicli si conferma città dalla grande tradizione tennistica nonostante si scontri con le difficoltà di impianti sportivi non adeguati. Eppure la voglia di fare sport e di confrontarsi con altre realtà è grande. Il risultato di Greta Gennaro ne è una prova. A Gela, alla premiazione, sono stati presenti il presidente della Fitp Sicilia Giorgio Giordano ed i consiglieri regionali Fabrizio Greco e Salvatore Cavallaro.

