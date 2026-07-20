Comiso celebra il talento di Mattia Tirelli: a 17 anni è Vice Campione Italiano FIDESM nelle Danze Latino Americane

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Un sogno trasformato in realtà, conquistato passo dopo passo con talento, disciplina e tanta passione. È la storia di Mattia Tirelli, giovane ballerino di Comiso che a soli 17 anni ha raggiunto un prestigioso traguardo nel panorama della danza sportiva italiana, conquistando il titolo di Vice Campione Italiano FIDESM nella categoria 16/18 Classe B – Danze Latino Americane.

Un risultato che porta il nome della città casmenea sul palcoscenico nazionale e premia il percorso di un atleta che, con impegno quotidiano e grande determinazione, sta costruendo una carriera ricca di soddisfazioni.

Un secondo posto che vale come una vittoria

Il podio conquistato da Mattia è arrivato al termine dei Campionati Italiani FIDESM, una competizione di altissimo livello che ha visto protagonisti giovani talenti provenienti da tutta Italia.

La categoria Danze Latino Americane richiede tecnica, preparazione atletica, musicalità e capacità interpretativa. Un insieme di qualità che il giovane ballerino comisano ha saputo mettere in campo, riuscendo a distinguersi tra numerosi concorrenti e conquistando un meritatissimo secondo posto nazionale.

La medaglia d’argento rappresenta un riconoscimento importante, ma soprattutto la conferma di un percorso di crescita costante iniziato con passione e portato avanti con sacrificio.

La passione nata sul parquet della Special Stars Dancing

Dietro il successo di Mattia Tirelli c’è anche il lavoro quotidiano svolto all’interno della scuola Special Stars Dancing, dove il giovane atleta si allena seguito dai maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino.

Professionalità, competenza e attenzione alla crescita tecnica e personale degli allievi sono stati elementi fondamentali nel percorso che ha portato Mattia fino al prestigioso risultato nazionale.

I due maestri hanno accompagnato il ballerino non soltanto nella preparazione delle competizioni, ma anche nella costruzione di quella mentalità necessaria per affrontare le sfide più importanti con sicurezza e determinazione.

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