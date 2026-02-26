Pozzallo e Ispica in festa: Michela e Salvo pronti per i Mondiali di danza in Germania

Il nuovo anno è iniziato con…il passo giusto per la Scuola di danza diretta da Vincenzo Nicastro e Anna Carbonaro nelle due sedi di Pozzallo ed Ispica. “Siamo felici di questo risultato raggiunto da Michela e Salvo” – hanno commentato i due maestri di danza la medaglia d’argento conquistata dai ballerini Michela Barone e Salvo Lanza (entrambi classe 2011). Il successo è arrivato dalle gare di Riccione nell’ultimo fine settimana che hanno incoronato i due ballerini siciliani vice-campioni italiani 2026 per la categoria Junior 2 AS. Risultato che ha aperto la strada verso i prossimi Campionati mondiali che si disputeranno nel prossimo mese di giugno in Germania dove la coppia formata da Vincenzo Nicastro ed Anna Carbonaro sarà l’unica della categoria a rappresentare l’Italia.

Michela Barone è di Pozzallo, Salvo Lanza è di Catania, ballano insieme da quattro mesi.

“Aveva 3 anni Michela Barone quando ha iniziato a danzare – spiega la Maestra Anna Carbonaro – in questi anni ha inseguito questo sogno, quello di partecipare ai Mondiali. Un sogno che oggi si realizza grazie allo studio e all’impegno profuso con tenacia assieme al giovane Salvo Lanza.”

“Il talento spesso non basta, nel mondo della Danza servono costanza, impegno e sacrifici”, aggiunge il Maestro Vincenzo Nicastro.

Dai risultati nazionali agli impegni formativi con i due Maestri di danza ed i loro allievi che si preparano per le due serate di spettacolo di fine anno accademico che si svolgeranno, come ormai da anni nel mese di luglio, nelle due piazze di Ispica e Pozzallo. Quest’anno sarà l’11esimo “Royal Show Dance”.

© Riproduzione riservata