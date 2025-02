La giovanissima ballerina ragusana Greace Ingallina, a soli 10 anni, trionfa al campionato di danza sportiva di Caltagirone

Grande successo per la giovanissima ballerina di latino americano Greace Ingallina, che domenica scorsa ha brillato al campionato di danza sportiva disputato a Caltagirone. Nonostante i suoi soli 10 anni, Greace ha dimostrato talento e determinazione, conquistando il primo posto in tutte e tre le discipline in gara: salsa, cha cha e rumba. Grazie a queste straordinarie performance, la giovane atleta ha vinto anche il combinato, classificandosi sempre al primo posto.

Greace si allena con passione sotto la guida esperta dei suoi maestri Elide Scollo e Mattia Scollo presso la scuola di danza Blue Stars. La sua dedizione e il lavoro costante con i suoi preparatori hanno portato a questo incredibile risultato, confermando il suo potenziale nel mondo della danza sportiva.

L’evento, organizzato da Tony Mantello, Salvo Falcone e Vito Scollo, ha visto la partecipazione di numerosi talenti del settore, ma la giovanissima Greace è riuscita a distinguersi con il suo stile impeccabile e la sua grinta, ottenendo applausi e riconoscimenti da parte del pubblico e dei giudici.

© Riproduzione riservata