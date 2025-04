Un sogno che danza: la ragusana Greace Ingallina conquista il titolo regionale 2025

La giovanissima ballerina ragusana Greace Ingallina, appena 10 anni, ha trionfato nel Campionato Regionale CSEM, svoltosi a Santo Stefano di Camastra, coronando una stagione ricca di successi ed emozioni.

Greace frequenta la prestigiosa scuola di danza Blue Stars, diretta con passione e competenza dai maestri Elide Scollo, Mattia Scollo, Vito Scollo e Gianna Tasso. Grazie alla loro preparazione rigorosa e alla disciplina trasmessa quotidianamente, gli allievi della scuola riescono a raggiungere risultati di altissimo livello.

Per Greace, il futuro promette grandi traguardi: il suo talento, unito alla serietà e dedizione dei suoi maestri, le spiana la strada verso una carriera da vera professionista.

La giovane danzatrice ci tiene a esprimere un sentito ringraziamento ai maestri Mattia ed Elide, riconoscendo in loro due figure fondamentali per la sua crescita personale e artistica. “Grazie a loro – afferma Greace – sono diventata più sicura di me stessa, più determinata, e ho coltivato una passione che oggi è parte della mia vita: la Danza!”

