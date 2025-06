Oro e argento per Modica: Azzurra Pisana e Riccardo Aurnia trionfano ai campionati italiani di danza

Due significativi e prestigiosi risultati per la coppia Azzurra Pisana e Riccardo Aurnia, entrambi appartenenti alla scuola Ritmo Studio Danza Modica. Ai campionati italiani si sono aggiudicati i titoli di campioni nelle danze standard e di vice campioni nelle danze latine.

Risultati che sono il frutto di sacrifici sia per i giovani atleti che per i maestri di danza oltre che essere vero orgoglio per la città di Modica dove questa disciplina, la danza, ha raggiunto i massimi livelli sia a livello locale che regionale e nazionale. Per i maestri di danza è un particolare momento, intriso di orgoglio e forte di impegno ed abnegazione. Appuntamento domenica 13 luglio, nell’Auditorium di Marina di Modica dove la società Ritmo Studio Danza chiuderà l’anno accademico con uno spettacolo che prenderà il via alle 20:30 e che ha come titolo “Destinazione Ritmo tra Danza, Musica e Meraviglia”.

