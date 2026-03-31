Gran Prix “Città di Ragusa”: oltre 1000 ballerini accendono il Palaminardi

Grande successo per il 2° Gran Prix “Città di Ragusa”, andato in scena nella prestigiosa cornice del Palazzetto dello Sport Palaminardi, trasformato per l’occasione in un palcoscenico d’eccellenza per la danza sportiva. Nonostante la concomitanza con la Domenica delle Palme, l’evento ha registrato numeri straordinari e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa.

Oltre mille atleti e uno spettacolo senza precedenti

La manifestazione ha coinvolto più di 1000 ballerini provenienti da tutta la Sicilia, impegnati in oltre 1300 performance tra danze di coppia, assolo, duo e coreografie di gruppo. Più di 70 team hanno animato la competizione, regalando al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico e artistico.

Particolarmente apprezzate le esibizioni degli atleti delle Classi A, AS, Internazionale e Professional Division, che hanno infiammato il Palaminardi con performance intense, eleganti e cariche di emozione, confermando la crescita qualitativa del movimento.

Un evento simbolo della crescita della danza sportiva in Sicilia

Il Gran Prix si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per la danza sportiva regionale, capace di unire sport, arte e spettacolo in un’unica grande esperienza. Il livello organizzativo e la qualità delle esibizioni hanno evidenziato una disciplina in continua espansione, sempre più capace di coinvolgere giovani atleti e famiglie.

Fondamentale il contributo delle associazioni sportive dilettantistiche e dei maestri di danza, che con passione e professionalità accompagnano gli atleti in un percorso di crescita tecnica e umana.

I protagonisti: istituzioni, giudici e organizzazione impeccabile

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza del Presidente Regionale FIDESM, Giovanni Gaglio, affiancato dai consiglieri Sebastiano Rametta e Salvatore Occhipinti, che hanno preso parte alle premiazioni delle categorie più prestigiose.

Determinante anche il lavoro dei 33 giudici di gara, che hanno garantito valutazioni di alto profilo, e dell’intero staff organizzativo. Sotto la guida del direttore di gara Massimiliano Miranda, del vice direttore Salvatore Massari e del segretario Michele Di Lillo, l’evento si è svolto in maniera impeccabile.

l ruolo fondamentale delle famiglie e del territorio

Un ruolo centrale è stato svolto dalle famiglie degli atleti, autentico motore della danza sportiva. Con dedizione, entusiasmo e sacrifici, anche economici, sostengono quotidianamente il percorso dei giovani ballerini, contribuendo alla crescita di un movimento sempre più solido.

Importante anche la presenza delle autorità cittadine, che hanno dimostrato attenzione e sensibilità verso eventi capaci di promuovere valori positivi come lo sport, l’aggregazione e la cultura.

Uno sguardo al futuro: la danza sportiva cresce ancora

Il successo del Gran Prix “Città di Ragusa” rappresenta un segnale forte per il futuro della disciplina. Numeri, qualità e partecipazione testimoniano un settore in piena espansione, pronto a puntare verso traguardi sempre più ambiziosi.

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