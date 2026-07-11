Campionati italiani di Danza Sportiva e Sport Musicali a Rimini: Martina Disabato al 2°posto nel Latyn Stars Dancing

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Martina Disabato, ballerina di danze latinoamericano, si è classificata al secondo posto nei campionati italiani di Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM) che si svolgono presso la Fiera di Rimini fino al 12 luglio.

Martina Disabato ha gareggiato nella disciplina “Latyn style show”, categoria 16/18 classe A. La scuola di danza “Special Stars Dancing”, di cui Martina fa parte, ha presentato ai campionati italiani lo show intitolato “La voce di Hind Rajab”. Martina Disabato ha interpretato una soccorritrice nelle zone di guerra di Gaza. Martina, insieme al team che ha presentato lo show, ha ottenuto il titolo di vice campionessa italiana.

Martina, che è allenata dai maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino, aveva già ottenuto altre vittorie nel 2002, quando aveva in coppia il trofeo Coni e aveva ottenuto il secondo posto al mondiale ad Atene. “Mi sono impegnata tanto – ha detto Martina – e ottenere questo titolo è davvero molto bello. Ripaga dei sacrifici fatti e mi riempie di gioia. Ringrazio i miei maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino. Senza di loro e senza la mia famiglia non potevo farcela”.

Martina Disabato ha 17 anni, frequenta il quinto anno del liceo scientifico di Ragusa. Il prossimo anno affronterà la maturità. Prima di spiccare il volo verso altre destinazioni.

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