Marina di Ragusa incorona i “Polemici”: conquistato il titolo di Campioni Siciliani di Beach Rugby 2026

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si è chiuso tra entusiasmo, spettacolo e una straordinaria partecipazione di pubblico il Circuito Siciliano di Beach Rugby 2026. La tappa conclusiva, organizzata dal Ragusa Rugby sulla spiaggia di Marina di Ragusa, ha trasformato il litorale ibleo in un palcoscenico di sport, passione e condivisione, confermando ancora una volta la crescita di una disciplina capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati.

L’evento ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo, con sfide combattute, grande fair play e un’atmosfera di festa che ha accompagnato ogni incontro fino all’assegnazione del prestigioso Trofeo “Nino Pagano”.

I Polemici dominano il circuito e conquistano il titolo regionale

A prendersi la scena sono stati i Polemici, autentici protagonisti dell’edizione 2026 del Circuito Siciliano di Beach Rugby. La formazione ha completato un percorso perfetto, imponendosi in tutte e tre le tappe disputate e conquistando il Trofeo “Nino Pagano” insieme al titolo di Campione Siciliano di Beach Rugby 2026.

Un risultato costruito con continuità, qualità tecnica e spirito di squadra, elementi che hanno consentito ai Polemici di chiudere la stagione regionale senza sconfitte e di confermarsi come la squadra di riferimento del movimento siciliano.

La Franchigia XV Sud-Est protagonista con tre squadre

Tra le realtà più rappresentative della manifestazione si è distinta anche la Franchigia XV Sud-Est, presente con ben tre formazioni e protagonista di un’importante prova di partecipazione e coinvolgimento del territorio.

La manifestazione ha rappresentato un’occasione speciale per riunire numerosi atleti provenienti dall’area sud-orientale della Sicilia, ma anche tanti rugbisti ragusani che oggi militano in altre società e che hanno scelto di tornare a indossare, per un giorno, i colori della propria città. Un segnale significativo del forte legame che continua a unire il territorio al movimento rugbistico locale.

Adesso la sfida delle finali nazionali

Il successo conquistato a Marina di Ragusa apre ora le porte dell’appuntamento più importante della stagione. Grazie alla vittoria del circuito regionale, i Polemici rappresenteranno la Sicilia alle Finali Nazionali di Beach Rugby in programma a San Benedetto del Tronto.

Sarà l’occasione per confrontarsi con le migliori squadre italiane e tentare l’assalto al titolo nazionale, portando in alto il nome del rugby siciliano in una competizione che ogni anno richiama le principali realtà della disciplina.

Una macchina organizzativa vincente

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie al lavoro del Ragusa Rugby, che ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione, garantendo un evento all’altezza delle aspettative sotto il profilo sportivo e logistico.

Fondamentale anche il contributo degli arbitri, dei volontari, dello staff tecnico e organizzativo e di tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della giornata, permettendo lo svolgimento di un appuntamento che ha saputo coniugare agonismo, divertimento e spirito di comunità.

Un ruolo determinante è stato svolto dagli sponsor e dai partner istituzionali, il cui sostegno ha consentito di organizzare una manifestazione di alto livello, confermando quanto la sinergia tra sport, imprese e territorio rappresenti un elemento strategico per la crescita del rugby siciliano.

La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte continua infatti a rappresentare uno dei punti di forza del movimento, capace di promuovere lo sport come occasione di aggregazione, valorizzazione del territorio e sviluppo sociale.

© Riproduzione riservata